В Воронеже 79 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии

В центральном районе Воронежа отключена подача воды из-за коммунальной аварии, сообщила пресс-служба мэрии города. Без воды остались 79 тыс. человек.

Водоснабжение было остановлено в ночь на воскресенье. В мэрии сообщили, что причиной отключения воды стала течь из-за трещины в камере водовода диаметром 700 мм.

«Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок. Необходимые материалы и оборудование имеются»,— подчеркнули в пресс-службе. Власти Воронежа организовали подвоз питьевой и технической воды.

Александра Горошилова