Самолет «Победы» сел в Челябинске из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Сочи, вынужденно сел в Челябинске из-за неисправности. Пресс-служба аэропорта Курчатов сообщила «Интерфаксу», что у самолета возникли проблемы с механизацией.

Самолет сел штатно, никто не пострадал. На борту были 189 пассажиров, в том числе 7 членов экипажа. По данным источника ТАСС, у самолета была неисправность с выпуском закрылок.

10 ноября самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Москва—Батуми, вернулся в Домодедово из-за низкого давления в гидросистеме.

Анастасия Ларина