Летевший в Батуми самолет Red Wings вернулся в Домодедово из-за неполадок

Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Москва—Батуми, вернулся в Домодедово. Причиной стало низкое давление в гидросистеме. Пассажиров отправили резервным бортом. Об этом «РИА Новости» сообщили в Red Wings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вскоре после взлета из аэропорта Домодедово экипажем было зарегистрировано срабатывание индикатора низкого давления во 2-й гидросистеме воздушного судна. В соответствии с установленными производителем самолета процедурами, командиром ВС было принято решение о выработке топлива и возврате в аэропорт вылета»,— сообщили в компании. Самолет сел в Домодедово 9:50 мск штатно. Резервный борт вылетел в Батуми в 11:55 мск.

В июле из-за низкого давления в гидросистеме в Тюмени вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Ноябрьск.

Анастасия Ларина