Слабый спрос балансу не товарищ

По данным ЦБ, профицит российской торговли в сентябре вырос с $10,6 млрд до $15,3 млрд — это произошло за счет увеличения экспорта на $4 млрд, до $40 млрд, импорт при этом продолжил сокращаться, но не так быстро. Эта динамика подтвердила ожидания улучшения баланса внешней торговли, которое и должно было оказать поддержку рублю. Тренд, однако, может оказаться скоротечным, если слабый глобальный спрос будет давить на сырьевые цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Торговая статистика КНР, например, по-прежнему указывает на слабый спрос на развитых рынках, импорт самого Китая растет, но этот тренд требует подтверждения как минимум данными за ноябрь. Поставки же нефти в страну, резко подскочившие в октябре, пока сложно увязать с индикаторами деловой активности в ее промсекторе (как по официальной версии PMI, так и по версии Caixin, она по-прежнему падает).

Цены на нефть также продолжают снижаться — баррель Brent впервые с июня стоит менее $81, несмотря на сохранение ограничений, введенных странами ОПЕК+. Напомним, в третьем квартале рост цен на нефть поддерживало в первую очередь объявленное Саудовской Аравией дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с) — к сентябрю цены разогнались до $98 за баррель. 5 ноября в Минэнерго страны сообщили, что будут придерживаться ограничения до конца года, сохраняя добычу на уровне около 9 млн б/с. Российская сторона также объявляла о намерении удерживать сокращение добычи на уровне 300 тыс. б/с до конца года. Очередная встреча ОПЕК+ должна состояться 26 ноября, но, вероятно, не принесет сюрпризов, а значит, динамику рынка будут определять поставки стран, на которые ограничения не распространяются (Иран может оказаться вторым по величине прироста поставщиком нефти после США), и все в большей степени взглядами на перспективы глобальной экономики.

На рубль такое снижение цен может подействовать с отсрочкой — с 16 октября крупные экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, для продажи не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке. Само же укрепление рубля во второй половине октября, вероятно, уже начало давить на входящие платежи в отраслях, ориентированных на внешние рынки. По данным мониторинга отраслевых финансовых потоков Банка России, показатель в октябре с очисткой от сезонных факторов снизился на 4,2% по сравнению со средним уровнем за третий квартал. Для сравнения: в июле и августе прирост к среднему за второй квартал составлял 34,1% и 40,7% соответственно. Поддержку балансу (и рублю), впрочем, может оказать и дальнейшее снижение импорта — ЦБ фиксирует, что в октябре процентные ставки и доходности финансового рынка продолжили повышаться, рост же потребительского кредитования начал замедляться.