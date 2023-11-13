Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Слабый спрос балансу не товарищ

Татьяна Едовина о перспективах российской внешней торговли

По данным ЦБ, профицит российской торговли в сентябре вырос с $10,6 млрд до $15,3 млрд — это произошло за счет увеличения экспорта на $4 млрд, до $40 млрд, импорт при этом продолжил сокращаться, но не так быстро. Эта динамика подтвердила ожидания улучшения баланса внешней торговли, которое и должно было оказать поддержку рублю. Тренд, однако, может оказаться скоротечным, если слабый глобальный спрос будет давить на сырьевые цены.

Татьяна Едовина

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Торговая статистика КНР, например, по-прежнему указывает на слабый спрос на развитых рынках, импорт самого Китая растет, но этот тренд требует подтверждения как минимум данными за ноябрь. Поставки же нефти в страну, резко подскочившие в октябре, пока сложно увязать с индикаторами деловой активности в ее промсекторе (как по официальной версии PMI, так и по версии Caixin, она по-прежнему падает).

Цены на нефть также продолжают снижаться — баррель Brent впервые с июня стоит менее $81, несмотря на сохранение ограничений, введенных странами ОПЕК+. Напомним, в третьем квартале рост цен на нефть поддерживало в первую очередь объявленное Саудовской Аравией дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с) — к сентябрю цены разогнались до $98 за баррель. 5 ноября в Минэнерго страны сообщили, что будут придерживаться ограничения до конца года, сохраняя добычу на уровне около 9 млн б/с. Российская сторона также объявляла о намерении удерживать сокращение добычи на уровне 300 тыс. б/с до конца года. Очередная встреча ОПЕК+ должна состояться 26 ноября, но, вероятно, не принесет сюрпризов, а значит, динамику рынка будут определять поставки стран, на которые ограничения не распространяются (Иран может оказаться вторым по величине прироста поставщиком нефти после США), и все в большей степени взглядами на перспективы глобальной экономики.

На рубль такое снижение цен может подействовать с отсрочкой — с 16 октября крупные экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, для продажи не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке. Само же укрепление рубля во второй половине октября, вероятно, уже начало давить на входящие платежи в отраслях, ориентированных на внешние рынки. По данным мониторинга отраслевых финансовых потоков Банка России, показатель в октябре с очисткой от сезонных факторов снизился на 4,2% по сравнению со средним уровнем за третий квартал. Для сравнения: в июле и августе прирост к среднему за второй квартал составлял 34,1% и 40,7% соответственно. Поддержку балансу (и рублю), впрочем, может оказать и дальнейшее снижение импорта — ЦБ фиксирует, что в октябре процентные ставки и доходности финансового рынка продолжили повышаться, рост же потребительского кредитования начал замедляться.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...