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Детям показали кукол

Какие спектакли устроил воронежский детский фестиваль «Маршак»

В дни осенних каникул в Воронеже традиционно прошел детский театральный фестиваль «Маршак». На нем театры из Воронежа, Казани, Москвы, Перми, Петрозаводска и Санкт-Петербурга показали различные спектакли, а дополнительно бесплатно прошли лекции, мастер-классы, выставка, кинопоказ, читка и книжная ярмарка. Особенностью театральной программы стал акцент на кукольных спектаклях. Что показали на «Маршаке» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Фестиваль открылся премьерой Воронежского театра юного зрителя — спектаклем «Маленький Мук» по сказке Вильгельма Гауфа. Для ТЮЗа это был первый опыт использования кукол на сцене

Фестиваль открылся премьерой Воронежского театра юного зрителя — спектаклем «Маленький Мук» по сказке Вильгельма Гауфа. Для ТЮЗа это был первый опыт использования кукол на сцене

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля

«Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга привез «Тоню Глиммердал» — спектакль по мотивам одноименной книги Марии Парр о своего рода Пеппи Длинныйчулок нынешнего времени. В постановке заняты всего два актера, а на помощь им также иногда приходили куклы

«Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга привез «Тоню Глиммердал» — спектакль по мотивам одноименной книги Марии Парр о своего рода Пеппи Длинныйчулок нынешнего времени. В постановке заняты всего два актера, а на помощь им также иногда приходили куклы

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Московский Российский академический молодежный театр показал свою версию «Острова сокровищ» Стивенсона. Жанр постановки обозначили как рок-балладу: специально для нее была написана музыка в стилистике рока 1970-х–80-х годов

Московский Российский академический молодежный театр показал свою версию «Острова сокровищ» Стивенсона. Жанр постановки обозначили как рок-балладу: специально для нее была написана музыка в стилистике рока 1970-х–80-х годов

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Еще одним воронежским участником «Маршака» стал частный Новый театр, показавший спектакль «Бог ездит на велосипеде» по пьесе Ирины Васьковой. Его назвали «подростковой рефлексией»

Еще одним воронежским участником «Маршака» стал частный Новый театр, показавший спектакль «Бог ездит на велосипеде» по пьесе Ирины Васьковой. Его назвали «подростковой рефлексией»

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Театр кукол республики Карелия привез номинанта на премию «Золотая маска» — «Ревизора». Актеры играли в огромных гротескных масках, которые лучше любого грима характеризовали гоголевских персонажей

Театр кукол республики Карелия привез номинанта на премию «Золотая маска» — «Ревизора». Актеры играли в огромных гротескных масках, которые лучше любого грима характеризовали гоголевских персонажей

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Петербургский театр Karlsson Haus приехал сразу с двумя кукольными постановками. В «Зверском детективе» по книге Анны Старобинец куклы большой роли не играли и появлялись на сцене изредка

Петербургский театр Karlsson Haus приехал сразу с двумя кукольными постановками. В «Зверском детективе» по книге Анны Старобинец куклы большой роли не играли и появлялись на сцене изредка

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Мама Му. Счастливая корова» по книге Юи Висландер и Свена Нурдквиста о мечтающей залезть на дерево корове была уже по-настоящему кукольной — и для совсем маленьких зрителей

«Мама Му. Счастливая корова» по книге Юи Висландер и Свена Нурдквиста о мечтающей залезть на дерево корове была уже по-настоящему кукольной — и для совсем маленьких зрителей

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Пермский академический Театр-Театр привез «Летучий корабль». Артисты поют под живую музыку, сюжет и песни оригинального мюзикла сохранены, но постановка немного осовременена, например, богатый боярин Полкан тут чуть ли не впрямую назван олигархом

Пермский академический Театр-Театр привез «Летучий корабль». Артисты поют под живую музыку, сюжет и песни оригинального мюзикла сохранены, но постановка немного осовременена, например, богатый боярин Полкан тут чуть ли не впрямую назван олигархом

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Еще один воронежский участник театр кукол имени Вольховского показал премьеру прошлого сезона — «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина. В этом спектакле живой план активно совмещается с кукольным, а концепцией стал постепенный путь от мысли об убийстве до собственно убийства

Еще один воронежский участник театр кукол имени Вольховского показал премьеру прошлого сезона — «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина. В этом спектакле живой план активно совмещается с кукольным, а концепцией стал постепенный путь от мысли об убийстве до собственно убийства

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Частная театральная площадка MON из Казани приехала со спектаклем по народной сказке «Ак бyре», в переводе с татарского — «Белый волк». Постановка идет на смеси татарского и русского языков, и в ней также активно используются куклы, на этот раз тантамарески

Частная театральная площадка MON из Казани приехала со спектаклем по народной сказке «Ак бyре», в переводе с татарского — «Белый волк». Постановка идет на смеси татарского и русского языков, и в ней также активно используются куклы, на этот раз тантамарески

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Тантамерски в своей версии «Ромео и Джульетты» применяет и частный петербургский театр «Открытое пространство». С их помощью постановке хотели придать форму вертепного театра, где спектакли разыгрываются в небольшом ящике, но в увеличенной до размера сценической коробки

Тантамерски в своей версии «Ромео и Джульетты» применяет и частный петербургский театр «Открытое пространство». С их помощью постановке хотели придать форму вертепного театра, где спектакли разыгрываются в небольшом ящике, но в увеличенной до размера сценической коробки

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Камерный театр для всей семьи «Домик Фанни Белл» из Москвы дал детям самим выступить в роли актеров в интерактивном спектакле «Я делаю мир» и смастерить собственные игрушки из простейших подручных средств. Постановка состояла из двух частей: в первой актеры шаг за шагом выстраивали яркий бумажный мир, а во второй творцами мира стали уже сами зрители

Камерный театр для всей семьи «Домик Фанни Белл» из Москвы дал детям самим выступить в роли актеров в интерактивном спектакле «Я делаю мир» и смастерить собственные игрушки из простейших подручных средств. Постановка состояла из двух частей: в первой актеры шаг за шагом выстраивали яркий бумажный мир, а во второй творцами мира стали уже сами зрители

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Закрыла фестиваль «Белая уточка» московского Театра кукол имени С.В. Образцова, получившая «Золотую маску» за лучшую режиссуру и как лучший спектакль. Изобретательная постановка по мотивам русской сказки создает совсем недетскую атмосферу со страшными чудовищами, жуткими колыбельными и наговорами

Закрыла фестиваль «Белая уточка» московского Театра кукол имени С.В. Образцова, получившая «Золотую маску» за лучшую режиссуру и как лучший спектакль. Изобретательная постановка по мотивам русской сказки создает совсем недетскую атмосферу со страшными чудовищами, жуткими колыбельными и наговорами

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

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Фестиваль открылся премьерой Воронежского театра юного зрителя — спектаклем «Маленький Мук» по сказке Вильгельма Гауфа. Для ТЮЗа это был первый опыт использования кукол на сцене

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля

«Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга привез «Тоню Глиммердал» — спектакль по мотивам одноименной книги Марии Парр о своего рода Пеппи Длинныйчулок нынешнего времени. В постановке заняты всего два актера, а на помощь им также иногда приходили куклы

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Московский Российский академический молодежный театр показал свою версию «Острова сокровищ» Стивенсона. Жанр постановки обозначили как рок-балладу: специально для нее была написана музыка в стилистике рока 1970-х–80-х годов

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Еще одним воронежским участником «Маршака» стал частный Новый театр, показавший спектакль «Бог ездит на велосипеде» по пьесе Ирины Васьковой. Его назвали «подростковой рефлексией»

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Театр кукол республики Карелия привез номинанта на премию «Золотая маска» — «Ревизора». Актеры играли в огромных гротескных масках, которые лучше любого грима характеризовали гоголевских персонажей

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Петербургский театр Karlsson Haus приехал сразу с двумя кукольными постановками. В «Зверском детективе» по книге Анны Старобинец куклы большой роли не играли и появлялись на сцене изредка

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Мама Му. Счастливая корова» по книге Юи Висландер и Свена Нурдквиста о мечтающей залезть на дерево корове была уже по-настоящему кукольной — и для совсем маленьких зрителей

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Пермский академический Театр-Театр привез «Летучий корабль». Артисты поют под живую музыку, сюжет и песни оригинального мюзикла сохранены, но постановка немного осовременена, например, богатый боярин Полкан тут чуть ли не впрямую назван олигархом

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Еще один воронежский участник театр кукол имени Вольховского показал премьеру прошлого сезона — «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина. В этом спектакле живой план активно совмещается с кукольным, а концепцией стал постепенный путь от мысли об убийстве до собственно убийства

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Частная театральная площадка MON из Казани приехала со спектаклем по народной сказке «Ак бyре», в переводе с татарского — «Белый волк». Постановка идет на смеси татарского и русского языков, и в ней также активно используются куклы, на этот раз тантамарески

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Тантамерски в своей версии «Ромео и Джульетты» применяет и частный петербургский театр «Открытое пространство». С их помощью постановке хотели придать форму вертепного театра, где спектакли разыгрываются в небольшом ящике, но в увеличенной до размера сценической коробки

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Камерный театр для всей семьи «Домик Фанни Белл» из Москвы дал детям самим выступить в роли актеров в интерактивном спектакле «Я делаю мир» и смастерить собственные игрушки из простейших подручных средств. Постановка состояла из двух частей: в первой актеры шаг за шагом выстраивали яркий бумажный мир, а во второй творцами мира стали уже сами зрители

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Закрыла фестиваль «Белая уточка» московского Театра кукол имени С.В. Образцова, получившая «Золотую маску» за лучшую режиссуру и как лучший спектакль. Изобретательная постановка по мотивам русской сказки создает совсем недетскую атмосферу со страшными чудовищами, жуткими колыбельными и наговорами

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

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