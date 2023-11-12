Детям показали кукол

Камерный театр для всей семьи «Домик Фанни Белл» из Москвы дал детям самим выступить в роли актеров в интерактивном спектакле «Я делаю мир» и смастерить собственные игрушки из простейших подручных средств. Постановка состояла из двух частей: в первой актеры шаг за шагом выстраивали яркий бумажный мир, а во второй творцами мира стали уже сами зрители

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств