Детям показали кукол
Какие спектакли устроил воронежский детский фестиваль «Маршак»
В дни осенних каникул в Воронеже традиционно прошел детский театральный фестиваль «Маршак». На нем театры из Воронежа, Казани, Москвы, Перми, Петрозаводска и Санкт-Петербурга показали различные спектакли, а дополнительно бесплатно прошли лекции, мастер-классы, выставка, кинопоказ, читка и книжная ярмарка. Особенностью театральной программы стал акцент на кукольных спектаклях. Что показали на «Маршаке» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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