Гонорарно-денежные отношения

Американская Гильдия актеров (SAG-AFTRA) раскрыла большую часть подробностей нового трехлетнего соглашения с Альянсом производителей кино- и телепродукции (AMPTP), подписание которого положило конец актерской забастовке, продолжавшейся 118 дней. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Гильдии актеров Фрэн Дрешер (слева) сыграла в забастовке выигрышную роль

Фото: Mario Tama / Getty Images Президент Гильдии актеров Фрэн Дрешер (слева) сыграла в забастовке выигрышную роль

Фото: Mario Tama / Getty Images

Несмотря на то что актеры официально вернулись к работе еще 9 ноября (и немедленно начали отмечать это в соцсетях, где им теперь снова можно продвигать свои проекты), Национальный совет гильдии голосовал за новый контракт еще почти сутки, в результате одобрив его 86% голосов. Теперь, в срок до первой недели декабря, его должны ратифицировать рядовые члены профсоюза. Но уже сейчас понятно, что в результате сложнейших переговоров, затянувшихся почти на четыре месяца, SAG-AFTRA одержала победу, достигнув выполнения почти всех своих требований или разумного компромисса по самым щепетильным вопросам.

Соглашение предусматривает беспрецедентное повышение минимальной заработной платы: на 7% после ратификации контракта (11% для актеров массовки — до того самых незащищенных членов профсоюза), еще на 4% с 1 июля 2024 года и еще на 3,5% с 1 июля 2025 года. Пенсионные и страховые отчисления от работодателей возрастут на 43% для производителей сериалов с часовыми эпизодами и на 67% — с получасовыми. Внесены существенные улучшения в пособия по переезду для актеров сериалов: они составят $5 тыс. в месяц на срок до шести месяцев без ограничения количества сезонов. Это означает увеличение выплат при переезде на 153%.

Таким образом, совокупное повышение всех выплат для актеров составило 14,8%, или более чем $1 млрд. Это самый высокий рост за последние 40 лет, больше, чем 13%, которых добились почти полтора месяца назад бастовавшие сценаристы. Руководство SAG-AFTRA не без оснований называет свои достижения сломом индустриальной модели оплаты труда.

Одним из самых трудных пунктов стало урегулирование использования ИИ, над которым переговорщики с обеих сторон бились буквально до последнего. Актеров беспокоило намерение студий без ограничений использовать цифровые образы актеров массовки, заплатив им только за тот день работы, когда выполнено сканирование, а также «реанимировать» мертвых исполнителей и создавать «цифровых монстров Франкенштейна» из частей тела реальных актеров.

В результате SAG-AFTRA добилась большинства желаемых ограничений. В частности, студии должны будут просить разрешения у исполнителей, чьи черты они захотят использовать для создания «многокомпонентных» цифровых актеров, и платить им компенсацию. Профсоюз настоял и на требовании согласия от семей и наследников умерших актеров на использование их образов. Так что перспектива появления, скажем, новых ромкомов с цифровой Мэрилин Монро или новых триллеров с цифровым Хамфри Богартом отодвинулась еще как минимум на три года.

Помимо этого, гильдия стремилась ограничить использование ИИ одним проектом: если исполнитель согласился на появление своей цифровой копии в одном фильме, то ее нельзя применять больше нигде. Здесь пришлось пойти на компромисс — согласие все-таки будет охватывать несколько проектов, но все они должны быть четко описаны в актерских контрактах.

Еще одним камнем преткновения стал пункт об отчислениях со стримингов. Целью профсоюза было получить от платформ 2% их доходов (позже требование снизилось до 1%, что составило бы около $500 млн в год). Однако продюсеры встали насмерть, и в итоге стороны договорились о бонусе по образцу того, который предусмотрен в контракте Гильдии сценаристов (WGA),— по предварительным подсчетам, он составит около $40 млн в год. Согласно ему, авторы успешных стриминговых шоу получат дополнительные 50% от своих стандартных отчислений. Таким считается шоу, привлекшее за первые 90 дней просмотры 20% подписчиков платформы.

Соглашение SAG-AFTRA работает аналогично, но бонус составит 100% стандартных отчислений. Однако только 75% этих денег пойдет непосредственно актерам самых популярных шоу. Остальные 25% будут в направлены фонд, совместно управляемый работодателями и профсоюзом, а затем распределены между всеми занятыми на стримингах исполнителями. Цифра $40 млн приблизительная: неизвестно, сколько проектов достигнет необходимого порога зрительской аудитории. WGA и SAG-AFTRA будут внимательно следить за тем, как эта система заработает на практике, особенно во время подготовки к следующим переговорам в 2026 году.

Теперь, когда острая стадия голливудского кризиса миновала, киноиндустрия возвращается в норму, но это может затянуться дольше, чем хотелось бы обычным зрителям. Съемки «Дэдпула 3», «Гладиатора 2» и «Битлджуса 2» возобновятся в ближайшее время — этим проектам оставалось совсем немного для завершения. Однако новые проекты запустятся в производство не раньше января, после окончания зимних праздников, и график премьер на 2024 и 2025 годы продолжит сдвигаться. Выход новых сериальных сезонов стартует позже, чем обычно, многие из них придется сократить, другие студии и вовсе закроют, чтобы компенсировать свои выросшие расходы, и первыми кандидатами на вылет окажутся недавние новинки, не успевшие накопить запасы зрительской любви.

Перед самым подписанием контракта между SAG-AFTRA и AMPTP СЕО компании Disney Боб Айгер назвал влияние забастовок на киноиндустрию «незначительным». Однако многие его коллеги настроены менее оптимистично: Sony сократила прогноз операционной прибыли своего киноподразделения на текущий финансовый год, Warner Bros. Discovery и AMC Entertainment (владелец крупнейшей в США и в мире сети кинотеатров) зафиксировали падение акций. При этом руководители этих компаний уверены, что негативные финансовые последствия от забастовок будут ощущаться как минимум до конца текущего года. Настоящей победительницей сейчас может ощущать себя президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер, которой Мерил Стрип даже посоветовала (пока в шутку) баллотироваться в президенты страны. Бывшая исполнительница роли «прекрасной няни» кокетливо отмахивается от этого предложения, но кто знает — один из ее предшественников Рональд Рейган, возглавивший актерскую забастовку 1960 года, в свое время проделал именно такую карьеру.