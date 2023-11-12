Осужденный десантник пригодился на СВО

Как стало известно “Ъ”, отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, недавно отправленный из колонии строгого режима в Донбасс, пытается добиться возврата изъятых у него почти семь лет назад трех дорогих иномарок и денег. Экс-офицер, осужденный в общей сложности на 15 лет за участие в перестрелке на Рочдельской улице Москвы и организацию похищения задолжавшего крупные суммы бизнесмена и гражданина США Бориса Минахи, много раз обращался в Минобороны РФ с просьбой дать ему возможность использовать ранее полученные навыки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и наконец добился своего. Занимаясь боевой подготовкой военнослужащих новых подразделений, он надеется, что автомобили помогут на передовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батыр Бекмурадов считает, что изъятые у него автомобили и деньги могут пригодиться в зоне СВО

Фото: Из семейного архива Батыр Бекмурадов считает, что изъятые у него автомобили и деньги могут пригодиться в зоне СВО

Фото: Из семейного архива

По данным источников “Ъ”, 53-летний Батыр Бекмурадов покинул колонию строгого режима в Липецкой области, где он отбывал 15-летний срок, еще несколько недель назад. Сейчас гвардии майор разведки ВДВ, отмеченный за участие в вооруженных конфликтах орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», отправлен в зону СВО, где командует одним из подразделений. Отметим, что после начала операции господин Бекмурадов не раз обращался в ЧВК «Вагнер» и Минобороны с просьбой дать ему возможность применить свои опыт и навыки, но получал отказы.

Между тем одновременно с отправкой Батыра Бекмурадова в зону боевых действий его адвокаты активизировали усилия по возврату имущества и денег, которые были изъяты следователями главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве еще в 2016 году. Тогда отставной десантник и сотрудники его ЧОПа приняли участие в получившем печальную известность конфликте со стрельбой на Рочдельской улице. Инцидент обернулся не только сроками для его участников, но и лишением должностей ряда сотрудников правоохранительных органов. В 2018 году Батыр Бекмурадов был приговорен за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек к девяти годам лишения свободы.

Впрочем, в колонию бывшего майора не отправили, а оставили в СИЗО «Лефортово»: следователи ФСБ возбудили в отношении него еще одно дело — об организации похищения бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи. Следователи спецслужбы настаивали, что Батыр Бекмурадов участвовал в нем с другим фигурантом расследования — близким к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили бизнесменом Давидом Мирзоевым. На доставшихся следствию записях подельники обсуждали план принуждения господина Минахи к возврату долга.

Интересно, что оба обвиняемых частично признавали вину, утверждая, что они действительно обсуждали план по «воздействию» на Бориса Минахи с целью взыскания с него долга в $21 млн (он остался должен эту сумму за элеватор в порту Ейска на Азовском море) перед Давидом Якобашвили. Последний, кстати имеющий гражданство Швеции, так и не приехал из-за границы для дачи показаний в суде, как, впрочем, и потерпевший Минахи.

При этом оба фигуранта расследования настаивали, что впоследствии добровольно отказались от совершения преступления.

Само похищение действительно имело место, однако никого из непосредственных исполнителей поймать не удалось. Тем не менее коллегия присяжных Мосгорсуда признала Батыра Бекмурадова и Давида Мирзоева виновными в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и не заслуживающими снисхождения. Прежний девятилетний срок офицера увеличился на шесть лет, а господин Мирзоев как подстрекатель к преступлению получил десять лет.

Как пояснил “Ъ” адвокат Батыра Бекмурадова Ярослав Пакулин, еще в 2016 году по делу его подзащитного были изъяты почти новые BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol.

Кроме того, из квартиры господина Бекмурадова в Видном были изъяты $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб.

Машины были оформлены на шофера десантника, который по уголовному делу шефа стал свидетелем. За годы, прошедшие с момента изъятия автомобилей, за мужчиной скопилась изрядная сумма задолженности за транспортный налог, которая стала причиной его личного банкротства. Как сообщил “Ъ” господин Пакулин, «из текста приговоров следует, что сами машины не имели какого-либо доказательственного значения по обоим уголовным делам, они не были предметом вымогательства и не использовались для совершения преступлений». Он подчеркнул, что суд ни разу не захотел осмотреть их, гособвинение на этом не настаивало, а защита лишь просила вернуть имущество владельцу или выдать на ответственное хранение.

«Изъятое имущество и деньги суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому мы считаем удержание необоснованным»,— уточнил защитник.

По его словам, суд предложил решить все вопросы с имуществом с ГСУ ГУ МВД, последнее доступ защитников к активам не обеспечило, ссылаясь на то, что расследование уголовного дела по Рочдельской продолжается, так как в нем фигурируют неустановленные лица.

Сергей Сергеев