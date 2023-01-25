Судимости не отпустили майора

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России оставил без изменения обвинительный приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову. Ранее на основании вердикта присяжных его осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию похищения известного бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи. Сам экс-спецназовец, уже имевший срок за участие в скандальной перестрелке на Рочдельской улице Москвы, свою вину категорически отрицал, утверждая, что не имеет отношения к похищению американца. Недавно имеющий боевые награды офицер просил направить его для участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса, а получив отказ, предложил властям передать несколько изъятых у него в ходе следствия внедорожников находящимся на передовой бойцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батыр Бекмурадов, не сумев попасть на передовую, предложил передать туда его автомашины

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Батыр Бекмурадов, не сумев попасть на передовую, предложил передать туда его автомашины

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Рассмотрение кассационной жалобы Батыра Бекмурадова заняло у тройки судей кассационной инстанции Верховного суда всего около часа. Предполагалось, что сам осужденный, отбывающий срок в одной из ИК в Липецкой области, выступит на заседании посредством видео-конференц-связи. Однако, по данным “Ъ”, господин Бекмурадов заявил, что отказывается от участия. В итоге его интересы представлял адвокат Ярослав Пакулин.

«Мы продолжили обжаловать приговор, так как считаем его несправедливым и необоснованным. Присяжным не дали возможность услышать и увидеть позицию защиты, ограничивая даже в исследовании доказательств, представленных прокурором, хотя при состязательном процессе наши доводы о невиновности Бекмурадова в похищении человека были бы очевидными. Именно поэтому мы просили суд отменить приговор и направить дело на новое разбирательство»,— заявил “Ъ” защитник. По его словам, Мособлсуд в своем приговоре привел события, которые не устанавливались ни следствием, ни самим судом, в результате предположения следствия стали совершенными деяниями. Как утверждает защита, Батыр Бекмурадов действительно обсуждал план по воздействию на господина Минахи для взыскания долга в $20 млн с близким к миллиардеру Давиду Якобишвили бизнесменом Давидом Мирзоевым, но потом оба добровольно отказались от преступления, которое затем было совершено без их ведома и участия.

Напомним, что офицер как организатор похищения человека и самоуправства (ст. 126 и ст. 330 УК РФ) был приговорен к 12 годам лишения свободы, а Давид Мирзоев, чья роль, по мнению следствия и суда, свелась к подстрекательству к преступлению, получил десять лет.

При этом стоит отметить, что все время, пока длились следствие и суд, последний находился под подпиской о невыезде, тогда как Батыр Бекмурадов — в СИЗО «Лефортово». Дело в том, что ранее спецназовец был осужден почти на девять лет лишения свободы по делу о вымогательстве, главным фигурантом которого был вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). И наказание в 15 лет строгого режима было назначено предусмотренным в УПК методом «частичного сложения сроков». Интересно, что, несмотря на суровый приговор, бывший офицер спецназа сохранил присутствие духа и бодро прокричал: «Слава ВДВ!» При этом суд учел, что боевые заслуги майора и отца четверых детей никак не связаны с преступлениями, в которых он обвинялся, и отказался лишать его воинского звания и госнаград. В свое время за участие в спецоперациях на территории Приднестровья в 1992 году, грузино-абхазском конфликте и «первой» чеченской кампании в 1995 году он был награжден орденом «За личное мужество» и медалью «За отвагу».

Стоит отметить, что сам осужденный, по словам его представителей, особых иллюзий относительно рассмотрения в Верховном суде не питал. «Однако Батыр очень внимательно следит за событиями в зоне СВО и, как патриот и военный, написал несколько обращений с просьбой направить его на передовую, где его прежние навыки могут быть востребованы»,— сообщил господин Пакулин. Как он отметил, некоторое время назад его подзащитный получил официальные отказы. Сперва отказ пришел по линии Минобороны, а позднее, в декабре, и из ЧВК «Вагнер». «Контракт с гражданином, который находится под следствием, в отношении которого вынесен обвинительный приговор либо имеет неснятую судимость», не может быть заключен, было написано в официальном ответе Минобороны за подписью начальника главного управления кадров военного ведомства генерал-полковника Виктора Горемыкина. Позже, как пояснил Ярослав Пакулин, пришел отказ и на просьбу войти в состав добровольческих подразделений.

«Но Батыр не может оставаться в стороне и готов передать участникам СВО несколько внедорожников»,— отметил господин Пакулин. По его словам, два Nissan Patrol и еще ряд легковушек были изъяты еще в рамках первого уголовного дела о перестрелке на Рочдельской улице как вещдоки в ЧОПе, которым руководил Батыр Бекмурадов. При этом джипы были оформлены на водителя, который остался за периметром следствия, никаких решений об аресте этих автомобилей не выносилось. Тем не менее машины до сих пор находятся на спецстоянке под контролем следователей ГУ МВД по Москве.

Сергей Сергеев