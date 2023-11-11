За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 251 боеприпасом

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 251 боеприпасом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, один беспилотник был сбит, кроме того, село было атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два беспиплотника.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Установлено четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшина выпустили 12 минометных снарядов.

В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина села Репяховка. Было зафиксировано 15 прилетов.

В Шебекинском горокруге в городе Шебекино посадили беспилотник, который впоследствии сдетонировал. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром — три.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Мария Старикова