Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 251 боеприпасом

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 251 боеприпасом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

  • В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, один беспилотник был сбит, кроме того, село было атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два беспиплотника.
  • В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Установлено четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.
  • В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшина выпустили 12 минометных снарядов.
  • В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина села Репяховка. Было зафиксировано 15 прилетов.
  • В Шебекинском горокруге в городе Шебекино посадили беспилотник, который впоследствии сдетонировал. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром — три.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...