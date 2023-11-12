Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки из Канады (завершил карьеру в 1999 году).

Александр Овечкин забросил 56-ю шайбу в пустые ворота на 60-й минуте матча против «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин оформил дубль, еще один гол он забил на 10-й минуте. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Нью-Йорк Айлендерс» отличился россиянин Александр Романов.

Александр Овечкин прервал безголевую серию в НХЛ из шести игр подряд. Он был признан третьей звездой матча. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 68 голов.

Об успехах россиян в НХЛ — в материале «Ъ» «Российские суперзвезды разошлись очками».

Леонид Уварчев