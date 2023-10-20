Российские суперзвезды разошлись очками

Два главных ветерана отечественного хоккея по-разному начали нынешний чемпионат НХЛ. Евгений Малкин, словно сбросив десяток лет, набирает очки за «Питсбург» и держится рядом с верхушкой бомбардирской гонки. А Александр Овечкин, от которого ждут рывка и окончания погони за лучшим снайпером лиги всех времен Уэйном Гретцки, не смог поразить ворота в третьем подряд матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол в ворота «Детройта» стал для форварда «Питсбурга» Евгения Малкина (№71) 474-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место среди россиян

Фото: Paul Sancya / AP Гол в ворота «Детройта» стал для форварда «Питсбурга» Евгения Малкина (№71) 474-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место среди россиян

Фото: Paul Sancya / AP

На очередной день стартовавшего неделю назад регулярного чемпионата НХЛ пришлось лишь два матча. Зато оба — с участием выдающихся форвардов, с которыми во многом ассоциируется отечественный хоккей на протяжении уже полутора десятилетий с гаком. Играли «Питсбург Пингвинс» Евгения Малкина и «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Итоги выездных встреч для команд, которые в предыдущем первенстве пролетели мимо play-off, а теперь хотят исправиться, получились примерно одинаковыми. «Питсбург» отчаянно бодался с «Детройт Ред Уингс», но все-таки уступил — 3:6. С «Вашингтоном» же легко — 6:1 — расправилась «Оттава Сенаторс». Но если говорить именно о 37-летнем Малкине и 38-летнем Овечкине, то их персональные, что ли, итоги довольно заметно отличаются.

Все освещающие хоккей медиаресурсы, несмотря на поражение «Питсбурга», после его встречи уделяли колоссальное внимание Евгению Малкину. Поводы были вескими. Тот гол, которым он открыл счет, оказался для центрфорварда 474-м в регулярных чемпионатах НХЛ. И по этому показателю он вышел на чистое третье место среди россиян, опередив Александра Могильного. Впереди, но совсем неподалеку находится тренирующий сейчас ЦСКА Сергей Федоров с 483 шайбами, а также, уже вне зоны досягаемости, естественно, Александр Овечкин с 822.

Второй повод на самом деле еще более явный и актуальный, нежели чисто формальный. Никуда не денешься от ощущения, будто перед стартом нынешнего сезона Евгений Малкин выпил эликсир молодости. Это «Питсбург» пока выглядит нестабильным, но про его российского нападающего так не скажешь. Он был хорош в каждом из четырех проведенных клубом матчей. Гол в ворота «Детройта» оказался для Малкина третьим в первенстве, а всего в его активе уже семь очков, и по состоянию на четверг он делил с Леоном Драйзайтлем второе место в бомбардирском списке, на балл отставая от детройтца Алекса Дебринката. Так эффективно Евгений Малкин не разгонялся никогда, даже 12 лет назад, когда буквально царил в лиге, завоевав в конце концов призы лучшему ее бомбардиру и просто сильнейшему хоккеисту.

При этом важны не только цифры, но и картинки. Сумма очков Малкина — это не плод стечения обстоятельств. Он постоянно в движении, постоянно в игре. Он не только караулит комфортные эпизоды, чтобы показать свои класс и опыт во всей красе, он их создает — и тончайшими передачами, и опускаясь глубоко назад, в свою зону ради отбора шайбы. Действительно, похоже на маленькое чудо. А еще он мотивирован так, что после проигрыша «Оттаве» отказался говорить о собственных достижениях, однако с удовольствием рассказал о том, в чем нужно прибавлять его команде: блокировать больше бросков, плотнее биться перед воротами соперника.

История с Александром Овечкиным совершенно иного свойства. Тут надо понимать, чего все ждали от Овечкина. Ждали, разумеется, неистовой погони за почетнейшим статусом главного снайпера НХЛ всех времен. До Уэйна Гретцки, которому пока принадлежит рекорд по числу шайб в регулярных чемпионатах,— 72 гола. То есть в принципе, чтобы настичь его, требуется парочка неплохих рывков, ничего экстраординарного по меркам Овечкина.

Но с рывком не складывается. Матч с «Оттавой» был для «Вашингтона» третьим в первенстве, и ни в одном из них его лидер ворота не поразил. И это невзирая на то, что шансов было немало, включая выходы один на один.

Впрочем, тем, кто думает, будто бы это означает, что Александр Овечкин стал жертвой возрастного кризиса, следует знать историю. Ситуации, когда он со скрипом набирал снайперские обороты в сезоне, случались. А без голов в трех первых матчах чемпионата Овечкин обошелся аж дважды в карьере — 11 лет назад и в прошлом году. И ничего. В 2013-м он все равно опередил всех снайперов, а в 2023-м завершил первенство с солидным набором из 42 заброшенных шайб.

Алексей Доспехов