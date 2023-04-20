СБУ заподозрила группу украинских военных в госизмене из-за самовольной операции по угону российского самолета

Служба безопасности Украины подозревает некоторых военных в госизмене (ч. 2 ст. 111) и превышении должных полномочий (ч. 5 ст. 426-1) из-за попытки 23 июля 2022 года угнать самолет воздушно-космических сил России. Самовольные действия венных, сообщили в СБУ, привели к обстрелу аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины.

По данным спецслужбы, некоторые украинские военнослужащие (их имена и число не уточняются) решили провести «спецоперацию» по завладению самолетом ВКС РФ, чей пилот «якобы согласился перейти на сторону Украины». Действия не были согласованы с командованием, а операции проводилась «вопреки замечаниям ВСУ», говорится в пресс-релизе СБУ.

В результате, как утверждает спецслужба, российская сторона получила информацию о размещении личного состава воздушных сил ВСУ и их самолетов. Спецслужба сообщает, что в результате обстрела аэродрома Канатова погиб командир воинской части, 17 украинских военнослужащих получили ранения, были уничтожены два боевых истребителя, а здание и взлетная полоса оказались повреждены.

О попытке угона российского самолета Су-34 сообщало ФСБ 25 июля (дату инцидента не уточнили). Российская спецслужба утверждала, что «вскрыла и пресекла» операцию главного управления разведки Минобороны Украины, которую «курировали спецслужбы НАТО» при поддержке британских сил.

В сообщении говорилось, что сотрудники украинской разведки «пытались завербовать» российских военных летчиков, а после выполнения задания пилота вместе с семьей планировали отравить клофелином. Утверждалось, что имена организаторов установлены, однако называть их не стали. Тогда же в ФСБ добавили, что украинская разведка раскрыла схемы расположения своих средств ПВО и аэродромов.

«Украинская правда» сообщила 20 апреля, что операция по «вербовке» российского пилота длилась с апреля по июнь 2022 года. Среди организаторов якобы были гражданский IT-специалист, сотрудники СБУ и воздушных сил, а также Роман Червинский — полковник запаса Главного управления разведки Минобороны Украины (только его имя известно газете).

По данным издания, российский пилот за денежное вознаграждение согласился «имитировать аварию» перед «российскими диспетчерами», «в оговоренное время» перегнать самолет на аэродром в Канатово. После этого, пишет издание, заговорщики должны были объявить, что пилот взят в плен, а россиянин и его семья получили бы новые документы. Однако в назначенное время пилот не прибыл, а аэродром «обстреляли российскими ракетами». По информации издания, с заговорщиками общался не пилот, а российские спецслужбы, которые выяснили секретную информацию.

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Лусине Баласян