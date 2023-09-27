Немецкие СМИ: к подрывам «Северных потоков» причастен украинский бизнесмен

Немецкие издания Die Zeit, ARD и Sudeutsche Zeitung в совместном расследовании сообщили, что с польской компаний Feeria Lwowa, которая оплатила аренду яхты «Андромеда», участвовавшей в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», связан украинский бизнесмен.

По данным польского коммерческого реестра, 41-летний киевский бизнесмен Рустем А. подает отчеты польской фирмы властям. СМИ пишут, что Рустем А. также владеет компаниями в Украине, Великобритании и на Кипре, в том числе свинофермой и производителем тепловых насосов.

Источники немецких изданий, близкие к предпринимателю, заявили, что, оплачивая яхту, он действовал в интересах третьих лиц. Журналисты также связались с владелицей Feeria Lwowa, которая имеет украинский и российский паспорта. Она заявила, что не знала о зарегистрированной на нее фирме.

Запрос на аренду яхты, по данным СМИ, поступил в компанию Mola Yachting с электронной почты, которая была зарегистрирована в США. Позднее оказалось, что письмо отправили с Украины.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что поездка на яхте «Андромеда», в которой участвовали украинцы, носила «чисто туристический характер».

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты «актами международного терроризма», к которым причастны США. Расследование произошедшего ведут Германия, Дания и Швеция.

По информации ряда западных СМИ к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины. Россия достоверность этой версии отрицала.

Лусине Баласян