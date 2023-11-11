Американский корабль Dragon 2 с едой и оборудованием пристыковался к МКС

Многоразовый грузовой корабль Dragon 2 компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту он доставил около трех тонн продовольствия, а также материалы и оборудование для исследования атмосферных гравитационных волн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Raoux, AP Фото: John Raoux, AP

«Стыковка подтверждена — Dragon прибыл на космическую станцию»,— сообщила компания SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).

Cargo Dragon запустили 9 ноября со стартового комплекса во Флориде на ракете Falcon 9. К модулю МКС Harmony корабль пристыковался сегодня, 11 ноября, в 5:07 по времени Восточного побережья США (13:07 по мск).

К МКС компания SpaceX запустила многоразовый корабль модели Cargo Dragon в девятый раз. В настоящее время это единственный аппарат, способный возвращать грузы на Землю.

Петр Бузлаев