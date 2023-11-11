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Коммерсантъ FM
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Американский корабль Dragon 2 с едой и оборудованием пристыковался к МКС

Многоразовый грузовой корабль Dragon 2 компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту он доставил около трех тонн продовольствия, а также материалы и оборудование для исследования атмосферных гравитационных волн.

Фото: John Raoux, AP

Фото: John Raoux, AP

«Стыковка подтверждена — Dragon прибыл на космическую станцию»,— сообщила компания SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).

Cargo Dragon запустили 9 ноября со стартового комплекса во Флориде на ракете Falcon 9. К модулю МКС Harmony корабль пристыковался сегодня, 11 ноября, в 5:07 по времени Восточного побережья США (13:07 по мск).

К МКС компания SpaceX запустила многоразовый корабль модели Cargo Dragon в девятый раз. В настоящее время это единственный аппарат, способный возвращать грузы на Землю.

Петр Бузлаев

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