Politico: Байден проведет «жесткие переговоры» с Си

Президент США Джо Байден планирует провести «жесткие переговоры» с главой КНР Си Цзиньпином из-за поддержки Китаем Ирана и России. Стороны встретятся на АТЭС в среду, 15 ноября, сообщила газета Politico со ссылкой на несколько источников в администрации американского президента. Источники газеты сообщают, что Джо Байден планирует призвать лидера КНР оказать влияние на Тегеран, с которым Китай активно сотрудничает, с целью не допустить вмешательство «Хесболлы» в войну Израиля с «Хамасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден в 2022 году на саммите G20

Фото: Kevin Lamarque//File Photo, Reuters Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден в 2022 году на саммите G20

Фото: Kevin Lamarque//File Photo, Reuters

Джо Байден «подчеркнет... желание, чтобы Китай ясно дал понять в своих растущих отношениях с Ираном, что крайне важно, чтобы Иран не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке»,— заявил высокопоставленный представитель администрации.

Переговоры затронут все стороны американо-китайских отношений, в том числе поддержку КНР России, рост напряженности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море.

Последний раз главы государств виделись в ноябре 2022 года на саммите G-20, на котором были подписаны резолюции о снижении напряженности. Отмечается, что после отношения снова стали прохладными и Пекин сопротивлялся попыткам администрации президента США восстановить связь между двумя лидерами. Однако 9 октября Пекин принял делегацию американских сенаторов, а в сентябре советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И.

Подробнее про предстоящий форум АТЭС — в материале «Тихий океан утихомиривает Китай и США».

Александра Горошилова