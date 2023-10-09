Глава МИД КНР принял в Пекине главу делегации американских сенаторов

Глава китайского МИДа Ван И провел в Пекине встречу с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером, возглавляющим делегацию американских сенаторов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, не приведя подробности встречи.

МИД КНР не анонсировал визит американских сенаторов. Из столицы КНР господин Шумер намерен отправиться в город Сиань. После Китая сенаторы направятся посетят Южную Корею и Японию, передает ТАСС.

В сентябре советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили в том числе возможную встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщал Bloomberg. По данным The Washington Post, в октябре Белый дом начал подготовку встречи.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Лаура Кеффер