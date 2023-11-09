Тихий океан утихомиривает Китай и США

На Островах Кука, что расположились на полпути между Гавайями и Новой Зеландией, завершается ежегодный Форум тихоокеанских островов — главное политическое событие года в этом отдаленном уголке мира. Ключевым вызовом, требующим неотложных мер, была объявлена борьба с изменением климата. Но не менее важной задачей, на которую лидеры небольших островных государств непрозрачно намекали заранее, стало максимальное дистанцирование от геополитического соперничества между США и Китаем, которые в последнее время активизировали борьбу за влияние в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Форума тихоокеанских островов

Фото: @forumsec Участники Форума тихоокеанских островов

Фото: @forumsec

Островное мышление

В общей сложности на завершающийся 10 ноября 52-й ежегодный Форум тихоокеанских островов (PIF), объединяющий Австралию, Новую Зеландию, 14 небольших островных государств региона и 2 французские заморские территории (Французскую Полинезию и Новую Каледонию), съехались порядка 500 делегатов. Столь представительное число участников было обусловлено тем, что, в отличие от прошлогоднего саммита на Фиджи, на нынешнее мероприятие на острове Раротонга решили позвать и представителей 21 страны-партнера PIF. В их число входят, в частности, США, Китай, Великобритания и Германия.

Более того, впервые за всю историю форума, созданного еще в 1971 году, его посетил и высокопоставленный чиновник ООН — председатель Генассамблеи Деннис Фрэнсис.

Все это несколько сгладило неприятный осадок от неприезда на PIF лидеров сразу четырех стран-членов. Правда, у каждого нашлись на то уважительные причины. Будущий премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон остался на родине из-за коалиционных переговоров по формированию правительства, глава правительства Соломоновых Островов Манассе Согаваре сослался на занятость работой по подготовке к Тихоокеанским играм в конце ноября, а его коллеге из Вануату Шарлоту Салвайю приехать на Острова Кука помешал обрушившийся на его родину циклон «Лола». Между тем премьер Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе, долго не пояснявший, почему на форум едет не он, а его заместитель, сообщил в понедельник, что будет занят подготовкой бюджета страны и переговорами о возобновлении работы крупнейшего в стране золотого рудника.

Организаторы мероприятия поставили весьма амбициозные задачи: обсудить финансирование борьбы с изменением климата, безопасность, безвизовый режим с Новой Зеландией и Австралией, региональное экономическое развитие и возможный мораторий на добычу полезных ископаемых на морском дне. Однако была и еще одна негласная, но крайне важная задача — не дать американо-китайскому соперничеству осложнить региону решение более насущных для него проблем.

«Пришло время Тихоокеанскому региону занять достойное место на глобальной арене и принести пользу тихоокеанским народам»,— заявил премьер-министр Островов Кука и председатель форума Марк Браун.

Он особо подчеркнул, что в центре внимания будут тихоокеанские страны, а не глобальные сверхдержавы.

«Когда Хиллари (Клинтон.— “Ъ”) перевела все внимание на себя, весь кислород, который мы генерировали как Тихоокеанский регион, был высосан США»,— напомнил господин Браун про визит на форум 2012 года тогдашнего американского госсекретаря. Таким образом, политик давал понять: впредь его коллеги не должны позволять внерегиональным игрокам оттягивать внимание от того, что важно и нужно именно самому региону. Отчасти такой подход нашел отражение уже в самом лозунге форума — «Наши голоса, наш выбор, наш тихоокеанский путь».

Одной из главных проблем для всех островов южной части Тихого океана давно считается изменение климата, в котором, по дружному мнению лидеров стран региона, виноваты другие.

На долю тихоокеанских государств приходится менее 0,03% мировых выбросов углекислого газа, но они непропорционально сильнее страдают от последствий повышения температуры, эрозии береговой линии, повышения уровня моря и усиления штормов, напомнил журналистам на этой неделе Марк Браун.

На устранении этой самой большой угрозы региону и должен быть сосредоточен форум, вторил ему президент Палау Суранхель Уиппс-младший, выразив надежду, что США и Китай также сконцентрируют свое внимание на этой теме. «Потому что именно поэтому мы здесь. И никакой другой причины»,— подчеркнул он в интервью Bloomberg.

Впрочем, боясь стать разменными монетами в геополитической борьбе США и Китая, тихоокеанские страны не смогли предотвратить конфликт внутри собственного объединения. Пожалуй, самой громкой новостью с нынешнего мероприятия стал демонстративный уход с заседания президента Науру Дэвида Аданга и всей науруанской делегации — в знак протеста против сомнений, высказанных премьером Самоа Фиаме Наоми Матаафой относительно избрания следующим генсеком PIF экс-главы Науру Барона Ваки. Его кандидатура на этот пост была согласована еще в начале года, но с тех пор такой выбор не раз критиковался многими из-за послужного списка господина Ваки во время пребывания у власти, включавшего увольнение судей, предполагаемые взятки и введение жестких ограничений для СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Науру Дэвид Аданга

Фото: Pacific Islands Forum Президент Науру Дэвид Аданга

Фото: Pacific Islands Forum

Благодаря этому скандалу китайско-американское соперничество за острова Тихого океана, проявлений которого так опасались, отошло в тень и как минимум выпало в эти дни из публичного пространства. Но точно не сошло на нет в принципе.

Кто кого перетянет

Долгие годы регион южной части Тихого океана считался негласной вотчиной Австралии. Последовательное проникновение туда Китая тайной не было, но до по поры до времени в Канберре и Вашингтоне следили за его экономической экспансией в регионе пусть и с некоторыми опасениями, но точно без паники.

Ситуация изменилась весной 2022 года. Соломоновы Острова, которые еще в 2019 году отказались от дипломатического признания Тайбэя ради взаимодействия с Пекином, подписали с Китаем соглашение о безопасности. Делать документ достоянием общественности стороны не стали, однако, согласно утечкам, военные корабли КНР получили право базироваться на островах, расположенных всего в 2 тыс. км от берегов Австралии. Это моментально зародило страхи, что в Тихом океане вот-вот появится китайская военная база (хотя и КНР, и Соломоновы Острова такие планы отвергали).

Ощущение того, что Австралия и их главный союзник США проспали «китайскую угрозу», заставило обе страны стремительно нарастить усилия по возвращению стран региона в свою орбиту.

В прошлом году Вашингтон провел первый в истории американо-тихоокеанский саммит, по итогам которого США анонсировали выделение $810 млн в виде помощи своим новым союзникам в течение следующего десятилетия. Примерно тогда же миру явили и первую Индо-Тихоокеанскую стратегию США — план оказания помощи малочисленным островным странам Тихого океана в борьбе с изменениями климата, в сфере морской безопасности и защите региона от чрезмерного вылова рыбы, где в том числе было прописано, что «перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР».

Кроме того, к борьбе за влияние в Тихом океане были привлечены и такие союзники Штатов, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания. В прошлом году эти страны создали группу «Партнеры в голубом Тихом океане» для координации своей деятельности в регионе.

Наконец, за последний год Вашингтон успел открыть два своих посольства на Соломоновых Островах и Тонге, пообещав учредить вскоре еще одну дипмиссию в Вануату и отправить региональную миссию USAID на Фиджи.

Впрочем, финансовая щедрость и благосклонное внимание Вашингтона к небольшим островным государствам не конвертировались в их безоговорочную поддержку США против Китая, а скорее лишь еще больше способствовали поляризации региона.

Это ярко продемонстрировал и недавний случай на Генассамблее ООН. 18 октября на голосование там было вынесено два противоположных заявления: одно, инициированное Великобританией, осуждало действия Китая в области прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, второе — выражало позицию Китая в этих регионах. И если Науру, Палау, Маршалловы Острова, Тувалу и Фиджи проголосовали за первое заявление (хотя позднее последняя из этих стран пошла на попятную и отозвала свой голос), то такие тихоокеанские страны, как Кирибати, Папуа—Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Вануату поддержали второй, прокитайский документ. Еще три страны региона — Федеративные Штаты Микронезии, Самоа и Тонга — предпочли вообще манкировать участием в обоих голосованиях.

Страны Тихоокеанского региона ясно дали понять, что не хотят выбирать чью-либо сторону, и неоднократно заявляли, что намерены оставаться «друзьями для всех, врагами ни для кого» и избегать милитаризации региона, напомнила «Ъ» директор Программы тихоокеанских островов Института Лоуи (Австралия) Мэг Кин. «Но соперничество в регионе будет продолжаться. Хотя обязательства "тихоокеанской семьи" означают, что в вопросах безопасности большинство из стран региона будет обращаться в первую очередь к членам Форума тихоокеанских островов. Только Соломоновы Острова имеют значительные договоренности с Китаем, но они уступают по значимости договоренностям с Австралией»,— добавила эксперт.

При этом, по логике Мэг Кин, тихоокеанские островные государства используют и продолжат использовать конкуренцию крупных держав для получения максимальной помощи, инвестиций и продвижения своих торговых интересов. Это доходчиво подтвердил и генсек PIF Генри Пуна в своем выступлении на 2-м саммите США со странами Тихого океана в сентябре нынешнего года. «Если быть честным, то мы должны понимать, что стратегический интерес и внимание, которыми мы пользуемся сегодня, не будут длиться вечно. И мы должны использовать его таким образом, чтобы обеспечить устойчивые выгоды для нашего региона и наших народов на десятилетия вперед»,— отметил он.

Наталия Портякова