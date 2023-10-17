«Единая Россия» приступила к мобилизации

«Единая Россия» (ЕР) намерена проверить, как ее отделения готовы к мобилизации избирателей для участия в намеченных на 2024 год выборах президента. Для теста будет использован конкурс в честь 30-летия Конституции, который партия запустила в начале октября этого года. Первичные отделения партии должны будут задействовать для участия в конкурсе контакты из мобилизационной базы партии, которую готовят к президентским выборам. К концу года в ней должно быть 33 млн человек, из которых 90% должны быть сторонниками партии и президента. ЕР также разработала и апробировала методики, по которым можно отследить, проголосовал ли избиратель из ее базы на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О старте онлайн-конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя» ЕР заявила 4 октября в своем Telegram-канале (напомним, действующая Конституция была принята на всенародном голосовании в декабре 1993 года — это символически завершило политический кризис, возникший в результате противостояния между Верховным советом и президентом Борисом Ельциным, пик которого в виде вооруженного противостояния в Москве пришелся на 3–4 октября). «Участникам предстоит ответить на десять вопросов об основах Конституции,— объяснил тогда руководитель центрального исполкома партии и замсекретаря генсовета ЕР Александр Сидякин.— Система выбирает вопросы случайным образом. На прохождение теста дается десять минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат». Конкурс продлится до 30 ноября, в декабре пройдет награждение.

Как утверждает источник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, на основе конкурса партийцы планируют проверить, как их первичные отделения справятся с мобилизацией потенциальных избирателей на выборы президента. «По итогам конкурса мы получим полноценную карту регионов по их способности к реальной мобилизации наших сторонников»,— поясняет собеседник.

Корреспондент “Ъ” тоже прошел тестирование, для участия в котором необходимо было ввести все свои данные, вплоть до номера дома по прописке. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в ЕР также сообщали, что викторина по Конституции — «это еще и проверка мобилизационной базы».

Как ранее сообщал “Ъ”, единороссы начали масштабную работу по обновлению своей мобилизационной базы к президентским выборам-2024 еще в начале прошлого года. Эта база фактически представляет собой список контактов избирателей, лояльных партии власти и президенту. Людям из списка регулярно приходят сообщения о необходимости проголосовать на важных для партии выборах. Кроме того, партийцы применяют технологии, которые позволяют проверить, дошел ли их сторонник из базы до участка. «Для этой цели контакту присылается ссылка, которую можно открыть, только если по геолокации он находится на избирательном участке,— объясняет собеседник “Ъ”.— У нас очень много сторонников. Но главная проблема в том, что они не всегда доходят до избирательных урн, думая, что ЕР и ее кандидаты одержат победу и без них». По словам источника, эта и ей подобные методики подтверждения голосования уже тестировались на региональных выборах-2023, и с их помощью удавалось подтвердить более 70% итоговой явки партийного актива на участки.

Когда единороссы приступали к работе по обновлению базы, в ней было около 25 млн человек, но проблема была с показателем их реальной лояльности — так в ЕР называют долю сторонников партии в мобилизационной базе. На момент начала обновления эта доля составляла 40%, то есть более половины контактов принадлежало людям, на деле сторонниками ЕР не являющимся. На совместном заседании генерального и высшего советов партии 14 сентября Александр Сидякин докладывал о намерении довести базу до 33 млн сторонников с уровнем реальной лояльности 90%. На президентские выборы, по планам единороссов, должны прийти не менее 90% от этих 33 млн. По словам источника “Ъ”, сейчас, после работы по уточнению списков, в базе около 26 млн контактов с реальным уровнем лояльности 90%.

Напомним, в апреле этого года на семинаре для сотрудников администрации президента представители ее внутриполитического блока назвали желаемые целевые показатели на президентских выборах-2024 — 75% голосов за кандидата от власти при общей явке 70%. Напомним, на прошлых президентских выборах 2018 года и во время думской кампании-2021 помимо партийной широко применялись и технологии корпоративной мобилизации.

Андрей Винокуров