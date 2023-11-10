Суд арестовал экс-главу районного отдела СК Москвы Юсупова по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы арестовал до 10 января экс-главу Хорошевского отдела Следственного комитета России (СКР) Рустама Юсупова, бывшего руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве Сергея Ромодановского и бывшего следователя Андрея Жирютина. Они обвиняются в том числе в получении взяток и незаконном возбуждении уголовных дел.

Как сообщила пресс-служба московских судов, «в зависимости от роли каждого» арестованным предъявлены обвинения «в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

Как сообщил РБК со ссылкой на источник, по делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов. Его начальником был Сергей Ромодановский. Господин Неснов руководил расследованием дела о покушении на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

В октябре 2021 года Басманный суд не стал продлевать арест обвиняемых в покушении Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. В феврале прошлого года сам Вячеслав Симоненко был задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний. В октябре СКР направил материалы дела в Генпрокуратуру.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Прокуроры оценят Merlion обвинений».

Лусине Баласян