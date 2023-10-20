Прокуроры оценят Merlion обвинений

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру резонансное уголовное дело о попытке рейдерского захвата активов ГК Merlion. По версии следствия, его организовало преступное сообщество, в которое в том числе входили бывший гендиректор компании Вячеслав Симоненко, юристы, решальщики и сотрудники самого СКР. Если надзор, а затем и суд согласятся со следствием, господину Симоненко помимо внушительного срока грозят иски на общую сумму более 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Вячеслав Симоненко и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела, подписав соответствующий протокол. 19 октября тома расследования были доставлены в здание Генпрокуратуры на улице Большая Дмитровка, где их предстоит изучить сотрудникам главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. Если качество следствия устроит надзор, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердит обвинение и направит уголовное дело в суд.

Дело в отношении Вячеслава Симоненко было выделено из большого расследования, проводимого ГСУ СКР. Экс-гендиректору Merlion инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ: участие в преступном сообществе (преступной организации) с использованием служебного положения; три покушения на получение взяток в особо крупном размере в виде денег через посредника, совершенные организованной группой с вымогательством; заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и искусственным созданием доказательств обвинения; пособничество в фальсификации доказательств, то есть содействие совершению их фальсификации следователем по уголовному делу об особо тяжком преступлении, повлекшей тяжкие последствия.

По данным следствия, ОПС организовал решальщик Кирилл Качур, а в его состав помимо господина Симоненко вошли сейчас уже бывшие старший инспектор отдела проверок управления кадров СКР, в прошлом сотрудник ФСБ России Александр Киреев; следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексей Неснов; помощник следователя следственного отдела СКР по Одинцово Денис Николаев и другие.

Фигуранты, по данным следствия, организовали возбуждение в Москве уголовного дела о якобы совершенном в подмосковном Красногорске покушении на господина Симоненко с помощью поджога его дома. В рамках расследования были задержаны, а потом и арестованы совладельцы группы компаний Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин, у которых в том числе за освобождение вымогали взятки на общую сумму 15 млрд руб. На свободу они вышли только после того, как уголовное дело по настоянию защиты было передано в центральный аппарат СКР. Там, изучив его материалы, дело прекратили, начав уголовное преследование господина Симоненко и связанных с ним людей.

За участие в махинациях на 5,5 года был осужден бывший адвокат совладельцев ГК Вадим Ляпин и на 3 года его помощник Дмитрий Ноев. Участник боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, признавшийся в поджоге дома господина Симоненко, которого не было, получил 2 года 6 месяцев в особом порядке. Господа Киреев и Николаев еще находятся под следствием, а остальные — в розыске.

Господа Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин, уголовное преследование которых было прекращено по реабилитирующим их обстоятельствам, в качестве потерпевших заявили по уголовному делу гражданский иск о взыскании с обвиняемых 2 млрд 200 млн руб. для возмещения материального вреда. Кроме того, ими подано ходатайство о компенсации морального вреда на сумму 20 млн руб., которые они намерены направить на благотворительность. Свою вину Вячеслав Симоненко не признал.

Николай Сергеев