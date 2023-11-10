Определен порядок компенсаций исключенным из офшоров зарубежным компаниям

Правительство России определило порядок выплат компенсаций иностранным компаниям из недружественных стран, чьи права на владение долей в экономически значимой организации РФ были приостановлены решением суда. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, иностранный холдинг может обратиться за компенсацией в экономически значимую компанию, из владения которой он был исключен. Компенсация выплачивается в размере рыночной стоимости акций, которыми владела зарубежная компания в экономически значимой организации.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упростил переход в юрисдикцию России экономически значимых компаний. Закон также разрешил через суд исключать из владения иностранных участников из недружественных стран.

11 августа Минэкономразвития разработало правила включения компаний в список экономически значимых. Такими компаниями считаются те, которые имеют «существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ». В числе критериев для получения этого статуса: объем выручки — выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов