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Коммерсантъ FM
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Путин упростил перерегистрацию значимых компаний в России

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, который упрощает переход в юрисдикцию России экономически значимых компаний. Закон также разрешает через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев, говорил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Согласно документу, бенефициары экономически значимых компаний могут обратиться в суд, например, в случае, если иностранный владелец решил прекратить свое участие в компании или сократить более трети сотрудников. Решением суда компания может быть преобразована в публичное акционерное общество, приостановить права иностранных владельцев и распределить их доли между российскими владельцами. При этом россияне, владеющие долями через зарубежные структуры, смогут взять их в прямое владение. Перечень «экономически значимых» организаций установит правительство без возможности оспорить включение.

Закон был внесен в Госдуму 4 августа 2022 года единороссами Андреем Кутеповым, Александром Брыксиным и Олегом Ткачом. Предполагается, что закон должен помочь удержать управляемость бизнеса и его способность платить дивиденды на фоне блокировок решений реальных владельцев «недружественными руководителями». 20 июля 2023 года Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. 28 июля его одобрил Совет Федерации.

Полина Мотызлевская

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