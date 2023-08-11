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Коммерсантъ FM
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Минэкономики разработало правила включения компаний в список экономически значимых

Включать компании в список экономически значимых будут после подачи соответствующего предложения от органа власти, регулирующего ту отрасль экономики, к которой относится вид деятельности этой компании. Об этом говорится в постановлении Минэкономики, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно постановлению, орган исполнительной власти должен будет сформировать мотивированное предложение о включении российского хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций. На основании этого предложения Минэкономики предоставит правительству соответствующий проект.

Также министерство подготовило правила определения и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановкой осуществления ею корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. «Размер подлежащей выплате компенсации определяется на основании количества акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организаций, перешедших к ней, и количества акций (долей в уставном капитале), которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение»,— сказано в документе (цитата по ТАСС).

Госдума в июле приняла закон об особенностях корпоративных отношений в экономически значимых компаний. Такими компаниями считаются те, которые имеют «существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ». В числе критерий для получения этого статуса: объем выручки — выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход в юрисдикцию России экономически значимых компаний. Закон также разрешает через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран.

Лаура Кеффер

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