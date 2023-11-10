Памятники Пушкину изъяты из реестра культурного наследия Украины

Правительство Украины изъяло из государственного реестра памятников культурного наследия национального значения памятники поэту Александру Пушкину, начальнику дивизии Красной Армии Николаю Щорсу, полководцу Александру Суворову и другим российским и советским деятелям. Изъятие из реестра культурного наследия позволяет демонтировать памятники, сообщила пресс-служба украинского Министерства культуры.

«Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики — демонтировать и переместить памятники»,— передает пресс-служба слова министра культуры Украины Ростислава Карандеева.

В пресс-релизе уточняется, что кабмин изъял из реестра, в частности, памятник Александру Пушкину на Берестейском проспекте, Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, могилу генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» (корабль ВМФ СССР) по улице Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, из реестра изъяты памятники Александру Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, «Украина — освободителям» в Ужгороде, мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

На Украине с 2015 года в рамках политики декоммунизации ведется демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов. В марте 2023 года на Украине также был принят закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии, который предусматривает демонтаж памятников времен Российской империи. Летом 2023-го был произведен демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. На его место был установлен трезубец. 5 ноября в Киеве были завершены работы по демонтажу советской звезды со стелы в честь 60-летия Победы над фашистской Германией на Галицкой площади.