В Киеве завершены работы по демонтажу советской звезды со стелы в честь 60-летия Победы над фашистской Германией на Галицкой площади (ранее — площадь Победы). Звезду срезали частями.

Демонтаж начался утром 4 ноября и завершился ближе к ночи. Фотографию стелы без звезды опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На Украине с 2015 года в рамках политики декоммунизации ведется демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов. Летом 2023 года был произведен демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. На его место был установлен трезубец. Помощник президента РФ Владимир Мединский называл снос памятников и замену на них гербов на Украине болезнью.