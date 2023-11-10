Хакеры слили в сеть внутренние данные Boeing

Хакерская группировка Lockbit выложила в интернет внутренние данные компании Boeing. Это было сделано после того, как Boeing отказался платить выкуп за разблокирование данных после атаки на его системы с помощью программы- вымогателя.

Компания подтвердила агентству Reuters факт того, что «отдельные элементы» подразделения по реализации комплектующих пострадали от кибератаки. Выложенные в сеть данные компании относятся к концу октября, когда и была совершена кибератака. Хакеры назначили крайний срок выплаты выкупа 2 ноября.

В заявлении Boeing агентству отмечается, что компания продолжает расследовать инцидент и будет поддерживать связь с правоохранительными органами, регуляторами и «сторонами, которые, возможно, были затронуты» этим инцидентом. В компании выразили уверенность в том, что случившееся не представляет угрозы для самолетов или безопасности полетов. Однако в Boeing отказались уточнить, достались ли хакерам Lockbit какие-то секретные или оборонные данные.

Группировка Lockbit, которую связывают с Россией, впервые проявила себя в 2019 году. По оценкам компании Trend Micro, специализирующейся на кибербезопасности, это «одна из самых профессиональных организованных преступных группировок в криминальном мире». Группировка совершила хакерские атаки на 1700 американских компаний и организаций, а также на атаковала организации в Великобритании, Индии, Бразилии и других странах. Ее также подозревают в сегодняшней атаке на американское подразделение китайского банка ICBC с помощью программы-вымогателя.

Алена Миклашевская