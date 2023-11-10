Вымогатели пришли в китайский банк

Хакеры атаковали американское подразделение китайского банка ICBC с помощью программы-вымогателя. Это привело к некоторому нарушению торгов казначейскими облигациями США, однако не оказало слишком существенного влияния на этот рынок. Некоторые операции сотрудникам банка пришлось производить, используя обычные USB-накопители. В атаке подозревают группировку с российскими связями Lockbit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американское подразделение китайского банка ICBC — крупнейшего в мире банка по активам — подверглось хакерской атаке. ICBC атаковали с помощью программы-вымогателя, блокирующей работу компьютерных систем с требованием заплатить выкуп. Впервые об атаке сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в среду. Вчера, 9 ноября, ICBC подтвердил факт атаки. Американское подразделение банка сообщило о проблеме в китайский головной офис, а также американским и китайским регуляторам.

Банк заявил, что хакерская атака нарушила работу некоторых его подразделений по финансовым услугам. Она затруднила торги казначейскими облигациями США, так как его участники были вынуждены перенаправить сделки через другие банки.

Участники рынка сообщают, что атака оказала некоторое влияние на ликвидность рынка казначейских облигаций.

В целом, по данным аналитической компании LSEG (бывшая Refinitiv), в четверг рынок казначейских облигаций США функционировал нормально. Как пишет Bloomberg, сотрудникам ICBC из-за сбоя пришлось передавать некоторые данные, связанные с торгами, с помощью USB-накопителей.

По мнению некоторых экспертов, за атакой может стоять хакерская группировка Lockbit, которую связывают с Россией. Ее в числе прочего обвиняют в атаках на Boeing, ION Trading UK и Royal Mail. «Мы редко видим случаи, чтобы такой большой банк пострадал от такой разрушительной атаки программы-вымогателя»,— прокомментировал ситуацию Аллан Лиска, эксперт по программам-вымогателям компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности.

Эксперты считают, что атака на ICBC заставит крупные банки серьезнее подходить к кибербезопасности.

«Это настоящий шок для крупных банков по всему миру. Хакерская атака на ICBC заставит крупные банки по всему миру прямо с сегодняшнего дня приложить силы для улучшения защиты»,— считает основатель компании в сфере кибербезопасности Truesec Маркус Мюррей.

Специалисты по кибербезопасности отмечают рост числа атак программ-вымогателей в нынешнем году, так что их уровень может оказаться рекордным. Компания Corvus Insurance сообщает, что в первые три квартала 2023-го число подобных атак выросло на 95%. По подсчетам компании Chainalysis, с начала года по конец сентября выплаты таким хакерам превысили $500 млн, на 50% больше, чем в прошлом году.

Яна Рождественская