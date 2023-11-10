Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

TCS Group планирует сменить юрисдикцию

Зарегистрированная на Кипре компания TCS Group, которая владеет Тинькофф-банком, планирует провести редомициляцию и перейти под юрисдикцию другой страны. Об этом председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы планируем, что мы точно делаем (редомициляцию.— "Ъ"). Мы уже это говорили, что рассматриваем все варианты различных опций, которые у нас есть на столе»,— сказал господин Близнюк (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что компания еще не выбрала окончательный вариант для смены юрисдикции, но совет директоров изучает «много разных сценариев». В марте 2023 года Станислав Близнюк уже говорил о планах TCS Group провести редомициляцию.

13 октября TCS Group объявила о проведении 21 ноября общего собрания акционеров, на котором рассмотрят вопрос предоставления совету директоров права на обратный выкуп акций или депозитарных расписок. 7 ноября глава совета директоров компании Константинос Экономидес покинул свою должность.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...