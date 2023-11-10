TCS Group планирует сменить юрисдикцию

Зарегистрированная на Кипре компания TCS Group, которая владеет Тинькофф-банком, планирует провести редомициляцию и перейти под юрисдикцию другой страны. Об этом председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы планируем, что мы точно делаем (редомициляцию.— "Ъ"). Мы уже это говорили, что рассматриваем все варианты различных опций, которые у нас есть на столе»,— сказал господин Близнюк (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что компания еще не выбрала окончательный вариант для смены юрисдикции, но совет директоров изучает «много разных сценариев». В марте 2023 года Станислав Близнюк уже говорил о планах TCS Group провести редомициляцию.

13 октября TCS Group объявила о проведении 21 ноября общего собрания акционеров, на котором рассмотрят вопрос предоставления совету директоров права на обратный выкуп акций или депозитарных расписок. 7 ноября глава совета директоров компании Константинос Экономидес покинул свою должность.

Петр Бузлаев