Акционеры TCS Group обсудят возможность обратного выкупа акций советом директоров

TCS Group (держатель 100% акций Тинькофф-банка; MOEX: TCSG) объявила о проведении 21 ноября общего собрания акционеров. В ходе собрания будет рассмотрен вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций или депозитарных расписок, следует из сообщения компании.

Акционеры TCS Group также планируют обсудить перевыбор аудитором группы компанию Kiteserve Limited. Кроме того, в повестке указано рассмотрение вопроса о переназначении в совет директоров бывшего главы российского офиса MasterCard Алексея Малиновского, бывшего аналитика Goldman Sachs Дмитрия Трембовольского, а также ряда других сотрудников группы.

TCS Group является головной компанией Тинькофф-банка и «Тинькофф Страхования». В ноябре 2022 года акционеры TCS Group разрешили членам совета директоров выкупить часть акций группы и депозитарных расписок в размере до 10% уставного капитала. Согласно отчету группы по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года, чистая прибыль TCS Group составила почти 36,6 млрд руб. и в 8,2 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года (4,5 млрд руб.).

Милена Костерева