Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры TCS Group обсудят возможность обратного выкупа акций советом директоров

TCS Group (держатель 100% акций Тинькофф-банка; MOEX: TCSG) объявила о проведении 21 ноября общего собрания акционеров. В ходе собрания будет рассмотрен вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций или депозитарных расписок, следует из сообщения компании.

Акционеры TCS Group также планируют обсудить перевыбор аудитором группы компанию Kiteserve Limited. Кроме того, в повестке указано рассмотрение вопроса о переназначении в совет директоров бывшего главы российского офиса MasterCard Алексея Малиновского, бывшего аналитика Goldman Sachs Дмитрия Трембовольского, а также ряда других сотрудников группы.

TCS Group является головной компанией Тинькофф-банка и «Тинькофф Страхования». В ноябре 2022 года акционеры TCS Group разрешили членам совета директоров выкупить часть акций группы и депозитарных расписок в размере до 10% уставного капитала. Согласно отчету группы по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года, чистая прибыль TCS Group составила почти 36,6 млрд руб. и в 8,2 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года (4,5 млрд руб.).

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...