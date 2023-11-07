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Коммерсантъ FM
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Глава совета директоров TCS Group покинул свою должность

Председатель совета директоров TCS Group, владеющей 100% акций Тинькофф-банка (MOEX: TCSG), Константинос Экономидес покинул свою должность. О кадровых перестановках говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Господин Экономидес проработал в TCS Group 15 лет. Он был членом совета директоров, а после занял должность председателя правления. «Совет находится на продвинутой стадии определения и назначения дополнительных директоров, и в связи с этим планирует предложить кандидатуру нового председателя»,— передается в сообщении.

Кипрская компания TCS Group — головная компания Тинькофф-банка, «Тинькофф-страхования», «Тинькофф-мобайл» и других. Согласно отчету группы по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года, чистая прибыль TCS Group составила почти 36,6 млрд руб. и в 8,2 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года (4,5 млрд руб.).

Александра Горошилова

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