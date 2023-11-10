На Урале ужесточили приговор виновным в массовой смерти от отравления суррогатом

Свердловский областной суд увеличил срок отбывания наказания в колонии виновным в смерти 44 человек от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе облсуда, шесть человек получили до десяти лет колонии.

Изменив решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, облсуд назначил Армену Аветисяну наказание в виде девяти лет и четырех месяцев колонии, Надиру Мамедову — девять лет и пять месяцев, Микайылу Назарову — девять лет и шесть месяцев, Зауру Джаббарову — девять лет, Адалату Гурбанову и Артему Чабану — по десять лет каждому. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Осенью 2021 года в Екатеринбурге произошло массовое отравление контрафактным алкоголем, содержавшим метанол. По данным правоохранительных органов, его распространением занималась группа, в которую входили осужденные.

По данным следствия, они занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 года, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга. В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму на 0,05%. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

Тогда им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц), ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции). Материалы уголовного дела составили 60 томов.

В августе 2023 года шесть из семерых подсудимых были отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Условный срок получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину. Ее приговор, как уточнили «Ъ-Урал» в облсуде, остался без изменений.

Подробнее о приговоре читайте в материале «Спиртоносная смесь».

Полина Хабарова, Екатеринбург