«Где еще 960 покойников?»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу о массовом отравлении поддельным алкоголем, жертвами которого стал 51 человек, из них 44 погибли. Шесть из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Условный срок получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Осенью 2021 года в Екатеринбурге произошло массовое отравление контрафактным алкоголем, содержавшим метанол. По данным правоохранительных органов, его распространением занималась группа, в которую входили Армен Аветисян, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Заур Джаббаров, Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан. Как считает следствие, они занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 года, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга. В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму на 0,05%. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

Подсудимым были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц), ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции). Материалы уголовного дела составили 60 томов.

Согласно решению суда, в зависимости от роли каждого шести подсудимым были назначены реальные сроки лишения свободы от пяти с половиной до шести с половиной лет. Условный срок три года получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину и раскаялась. Кроме того, подсудимые должны возместить ущерб пострадавшим на общую сумму свыше 1 млн руб.

Подсудимые, четверо из которых уже находились под стражей, слушали приговор склонив голову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокат Адалата Гурбанова Максим Шестопалов после приговора заявил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, и поэтому он не понимает, почему ему дали такой срок.

«Мой подзащитный обвинялся в том, что он единомоментно выбросил на рынок порядка 1 тыс. литров отравленного спирта. Отравлено 40 человек, хотя вся партия распродана. Средний объем покупки — 0,5 литра. Где еще 960 покойников?» — отметил адвокат.

Как сообщили в СКР, в ходе расследования уголовного дела были допрошены больше сотни свидетелей, выполнены судебно-медицинские экспертизы для определения точных причин смерти погибших и химические исследования изъятой спиртосодержащей жидкости. Следователи проанализировали большой объем телефонных звонков фигурантов уголовного дела и транзакции по банковским счетам.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Матвей Воронцов рассказал, что сложность расследования заключалась в том, что было большое количество обвиняемых, которые давали противоречивые версии.

«Происхождение контрафактного спирта удалось проследить лишь до Самарской области, где находится предприятие по производству метанола»,— рассказал следователь Воронцов.

«Работая над раскрытием этих резонансных преступлений, сыщикам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу пришлось неоднократно выезжать в служебные командировки для сбора доказательств в Самарскую область, в Пермский край и в Башкирию»,— рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, было проведено свыше 20 обысков, в рамках которых изъяли более 8 тыс. литров «спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества».

Кроме того, во всех торговых точках, включая рыночные комплексы Среднего Урала, была проведена оперативно-профилактическая операция «Алкоголь». В ходе нее было дополнительно конфисковано порядка 37 тыс. литров суррогата, составлено 258 административных протоколов.

Александр Стародумов