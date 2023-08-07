Спиртоносная смесь

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу о массовом отравлении поддельным алкоголем, жертвами которого стал 51 человек; 44 пострадавших погибли. Шесть из семи подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Условное наказание получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Осенью 2021 года в Екатеринбурге произошло массовое отравление контрафактным алкоголем, содержавшим метанол. По данным правоохранительных органов, его распространением занималась группа, в которую входили Армен Аветисян, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Заур Джаббаров, Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан. Как считает следствие, они занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 года по осень 2021-го, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга.

В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму в 0,05%.

Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 пострадавших вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

Подсудимым были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц), ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции). Материалы уголовного дела составили 60 томов.

Согласно решению суда, шести подсудимым были назначены реальнее сроки лишения свободы — от пяти с половиной до шести с половиной лет. Три года условно получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину и раскаялась. Кроме того, подсудимые должны возместить ущерб пострадавшим на общую сумму свыше 1 млн руб.

Подсудимые, четверо из которых уже находились под стражей, слушали приговор, склонив головы.

Адвокат Адалата Гурбанова Максим Шестопалов после оглашения приговора заявил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, и поэтому он не понимает, почему ему дали такой срок: «Мой подзащитный обвинялся в том, что он единомоментно выбросил на рынок порядка 1 тыс. литров отравленного спирта. Отравлено 40 человек, хотя вся партия распродана. Средний объем покупки 0,5 литра. Где еще 960 покойников?»

Как сообщили в СКР, в ходе расследования уголовного дела были допрошены более 100 свидетелей, выполнены судебно-медицинские экспертизы для определения точных причин смерти погибших и химические исследования изъятой спиртосодержащей жидкости. Следователи проанализировали большой объем телефонных звонков фигурантов уголовного дела и трансакции по банковским счетам.

Как рассказал следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области Матвей Воронцов, сложность расследования заключалась в том, что было большое количество обвиняемых, которые давали противоречивые версии. «Происхождение контрафактного спирта удалось проследить лишь до Самарской области, где находится предприятие по производству метанола»,— рассказал следователь Воронцов.

«Работая над раскрытием этих резонансных преступлений, сыщикам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу пришлось неоднократно выезжать в служебные командировки для сбора доказательств в Самарскую область, в Пермский край и в Башкирию»,— рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, было проведено более 20 обысков, в рамках которых изъяли свыше 8 тыс. литров «спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества».

Кроме того, во всех торговых точках, включая рыночные комплексы Среднего Урала, была проведена оперативно-профилактическая операция «Алкоголь». В ходе операции было дополнительно конфисковано порядка 37 тыс. литров суррогата, составлено 258 административных протоколов.

Александр Стародумов, Екатеринбург