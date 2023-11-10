Обозреватель Forbes указал на неверную тактику использования ВСУ танков Leopard

Солдаты и офицеры вооруженных сил Украины (ВСУ) так и не научились правильно использовать поставленные Киеву немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, считает обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, российские военные научились успешно противостоять танкам Leopard и массово уничтожают их на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные рядом с немецким танком Leopard

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Военные рядом с немецким танком Leopard

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов»,— написал господин Экс в своей колонке.

По мнению журналиста, в ближайшее время ВСУ, если не изменят свою тактику, могут потерять и другие западные танки, поставленные Киеву,— британские Challenger и американские Abrams.

Танки Leopard появились у ВСУ с началом украинского контрнаступления летом нынешнего года. Десятки единиц были переданы Украине Германией, Финляндией и рядом других стран ЕС. Как отмечали в Минобороны РФ, российские военные в ходе активных оборонительных действий, уничтожили десятки образцов европейской бронетехники, среди них были восемь танков Leopard различных модификаций. 2 ноября Германия сообщила, что передала Украине еще 25 танков Leopard.

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Александр Кислов