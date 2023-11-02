Германия отправила Украине еще 25 танков Leopard и разведывательные БПЛА

За последнюю неделю ФРГ направила Украине еще 25 танков Leopard 1A5, следует из обновленного списка военных поставок на сайте немецкого правительства. В новый пакет помощи входят в том числе семь разведывательных беспилотников.

Также среди поставок Германии Украине:

12 бронетранспортеров;

две радиолокационные системы воздушного обзора TRML-4D, применяемые в IRIS-T;

две системы противоракетной защиты для вертолетов;

32 терминала спутниковой связи SatCom;

12 грузовиков MAN TGS;

30 тыс. комплектов зимней одежды;

пять беспилотных надводных катеров.

С начала российской военной операции Германия направила Украине военную помощь на сумму €4,2 млрд. В совокупности объем помощи, включая военную, гуманитарную и финансовую, составляет около €24 млрд. Агентство DPA сообщало, что еще €200 млн планируется направить на восстановление Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян