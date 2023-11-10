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Коммерсантъ FM
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На Урале пенсионерка подожгла крыльцо поликлиники возле военкомата

В свердловском Асбесте подожгли крыльцо поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. В преступлении подозревают 69-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе региональной Антитеррористической комиссии (АТК). В тот же день в Каменске-Уральском 55-летняя женщина попыталась поджечь военкомат.

В Асбесте 69-летняя женщина стала жертвой мошенников. Как «Ъ» сообщил источник в силовых структурах региона, пенсионерка подожгла крыльцо поликлиники №4. В полицию обратился очевидец. Женщина облила крыльцо бензином, а затем подожгла. Возгорание до приезда сотрудников МЧС потушил сторож.

Мошенники сообщили ей, что на ее имя якобы оформлены кредиты. «А для того, чтобы устранить мошеннические действия, необходимо оформить кредит и перевести деньги на "безопасную ячейку", а также убедили в том, что в здании военного комиссариата Асбеста находятся мошенники и их необходимо поджечь»,— рассказал источник. Было установлено, что в течение месяца ей звонили неизвестные личности с 56 телефонов. По версии АТК, позже выяснилось, что после поджога пенсионерке перевели 30 тыс. руб.

Вечером того же дня 55-летняя женщина пыталась поджечь военкомат Каменска-Уральского, однако попытка преступления была пресечена. Перед этим с ней общались мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, Центробанка РФ и судебным приставом. По данным АТК, они позвонили женщине по видеосвязи и сообщили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, которые хотят завладеть ее имуществом. За видеозапись поджога ей пообещали 150 тыс. руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Хабарова, Екатеринбург

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