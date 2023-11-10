Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бурятии заочно осудили журналистку-иноагента Гармажапову по делу о фейках

Советский районный суд Улан-Удэ вынес заочный приговор женщине, признанной виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как уточнил региональный следственный комитет, решением суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок три года. Официально имя осужденной не называется, источник «Ъ» в суде отмечает, что речь идет об Александре Гармажаповой (признана иностранным агентом) — бурятской журналистке, которая специализируется на правозащитной деятельности.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

«Следствием и судом установлено, что летом 2022 года женщина дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети Интернет, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии ВС РФ на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц»,— сообщило управление СКР.

Отмечается также, что наказание в отношении Гармажаповой приведут в исполнение после ее задержания или «добровольного возвращения на территорию Российской Федерации». В настоящее время женщина «объявлена в межгосударственный розыск».

Ранее сообщалось, что журналистка и соучредитель фонда «Свободная Бурятия» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Александра Гармажапова была объявлена в розыск в феврале нынешнего года.

13 июля 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Свободной Бурятии». 25 ноября того же года Минюст внес Александру Гармажапову в реестр иностранных агентов. Журналистка работала, в частности, корреспондентом петербургской «Новой газеты», а также сотрудничала с The New Times и «Эхом Москвы в Санкт-Петербурге». В 2016 году она покинула Россию.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...