В Бурятии заочно осудили журналистку-иноагента Гармажапову по делу о фейках

Советский районный суд Улан-Удэ вынес заочный приговор женщине, признанной виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как уточнил региональный следственный комитет, решением суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок три года. Официально имя осужденной не называется, источник «Ъ» в суде отмечает, что речь идет об Александре Гармажаповой (признана иностранным агентом) — бурятской журналистке, которая специализируется на правозащитной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Фото: личный архив

«Следствием и судом установлено, что летом 2022 года женщина дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети Интернет, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии ВС РФ на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц»,— сообщило управление СКР.

Отмечается также, что наказание в отношении Гармажаповой приведут в исполнение после ее задержания или «добровольного возвращения на территорию Российской Федерации». В настоящее время женщина «объявлена в межгосударственный розыск».

Ранее сообщалось, что журналистка и соучредитель фонда «Свободная Бурятия» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Александра Гармажапова была объявлена в розыск в феврале нынешнего года.

13 июля 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Свободной Бурятии». 25 ноября того же года Минюст внес Александру Гармажапову в реестр иностранных агентов. Журналистка работала, в частности, корреспондентом петербургской «Новой газеты», а также сотрудничала с The New Times и «Эхом Москвы в Санкт-Петербурге». В 2016 году она покинула Россию.

Влад Никифоров, Иркутск