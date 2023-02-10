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МВД объявило в розыск основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову

Журналистка и соучредитель фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова (признана иностранным агентом) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из данных базы розыска МВД России. О какой статье идет речь, не уточняется.

Александра Гармажапова

Александра Гармажапова

Фото: личный архив

Александра Гармажапова

Фото: личный архив

Александра Гармажапова рассказала «Медиазоне» (признана иностранным агентом), что уголовное дело в ее отношении могли возбудить по статье о фейках против российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Она уточнила, что 23 января об этом сообщалось в Telegram-канале «Империя правды».

Фонд «Свободная Бурятия» — правозащитная организация, основанная в марте 2022 года, после начала специальной военной операции. Изначально в Бурятии собрали инициативную группу, выступающую против боевых действий на Украине. Позже они сформировали фонд, направленный на помощь в расторжении контрактов военнослужащих, которых отправляли на Украину.

В июле Александа Гармажапова рассказала, что в фонд обратились около 500 человек. Тогда же она сообщила, что 150 военных из Бурятии, служивших по контракту, вернулись в Россию.

13 июля 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Свободной Бурятии». 25 ноября того же года Минюст внес Александру Гармажапову в реестр иностранных агентов. Журналистка работала, в частности, корреспондентом петербургской «Новой газеты», а также сотрудничала с The New Times и «Эхом Москвы в Санкт-Петербурге». В 2016 году она покинула Россию.

Лусине Баласян

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