Инвесторы подбирают ставки

Ставки по депозитам могут еще вырасти, но риски упустить выгоду для вкладчиков сохраняются. С июля 2023-го Центробанк уже четыре раза повышал ключевую ставку и может сделать это снова до конца года, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банки реагировали на эти решения сдержанно. При ключевой ставке в 15% средняя доходность по вкладам едва превышает 13%, следует из данных платформы «Финуслуги». Выгодно ли сейчас открывать депозит? И какие выбрать условия? С финансовыми консультантами пообщался Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принципиальный вопрос можно поставить так: если открывать депозит сейчас, есть ли риск, что ставки вырастут и выгода будет упущена? Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, например, такой сценарий не исключает. В этом году удержаться в рамках прогноза по инфляции уже не получилось. Центробанк пересмотрел показатель: теперь рост цен ожидается выше 7% на конец года.

Чтобы в 2024-м вернуть его к цели в 4%, регулятор анонсирует высокие ставки на протяжении нескольких кварталов. И нынешний ключевой показатель в 15% — не предел, рассуждает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«До ближайшего заседания ЦБ по ставке остается еще больше месяца, но уже сейчас можно сказать, что недельная инфляция замедлилась до 0,14%. Мы видим, как снижаются темпы роста потребительского кредитования, например, в сентябре до 1,5%.

Однако ипотечные и корпоративные займы все еще находятся на высоком уровне и прибавляют от месяца к месяцу. Курс рубля оказывает влияние на ту же самую инфляцию: дорожает импортное оборудование и комплектующие».

При этом банки не спешат привлекать средства вкладчиков: если ЦБ поднимал ставку на 1 п.п., то условия по депозитам в среднем улучшались на 0,5 п.п. Сейчас средняя ставка по вкладам на год едва превышает 12,5%, гласят данные портала «Финуслуги».

В целом, согласно прогнозам, это поможет обогнать инфляцию. Но если подождать, можно встретить специальные предложения от банков: они сезонно улучшают условия под конец декабря, привлекая годовые бонусы клиентов.

Что выбрать, комментирует старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин: «Депозиты статистически не обгоняют инфляцию. Чтобы увидеть это, можно просто выгрузить график с сайта Банка России. Если сравнить среднюю доходность десяти самых выгодных депозитов с накопленной инфляцией, то результат вас разочарует.

Что касается повышения ставок, то мне кажется крайне сомнительной идеей аргументировать свою инвестиционную стратегию новогодними акциями банков.

В целом мы видим, что ставки повышаются, возможно, они сохранятся на высоком уровне длительное время. Можно не спеша дождаться подходящих предложений».

Но тогда непонятно, какой срок выбрать. Короткие депозиты кажутся выгодными: например, на полгода ставки уже выше 13%. Это среднее значение. Для премиальных клиентов со специальными подписками условия могут доходить и до 15%. Такую доходность хочется зафиксировать, потому что в официальном прогнозе Банка России ключевой показатель в следующем году будет от 12,5% до 14,5%.

Но финансовый консультант Исаак Беккер призывает не спешить: «Я бы на годовой депозит не поставил. Какую-то часть денег можно положить на вклады сроком на три месяца, другую нужно инвестировать так, чтобы иметь возможность в любой момент эти деньги снять.

Это будет уже не 14%, а гораздо меньше. Но тем не менее в непростые времена такая опция всегда лучше, чем возможность, которая кажется очень благоприятной, но при этом закрывает вам доступ к деньгам на длительный период».

Объяснить такую логику просто: с начала 2023 года доллар подорожал на 28%, это с учетом последнего ослабления до 90 руб. Указ об обязательной продаже валютной выручки, обеспечивший такую поддержку, вероятно, продлится до президентских выборов, потом девальвация может возобновиться.

У россиян, конечно, есть возможность открыть депозит в юанях или дирхамах. Но и там есть свои риски.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".