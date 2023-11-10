Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам СССР

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — решения о компенсации средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года. Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. На рассмотрение в Совет федерации документ направили 9 ноября.

Документ был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму в сентябре в сопутствие к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. В пояснении к закону указывается, что его вступление будет перенесено с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России для выплаты компенсаций гражданам в 2024 году потребуется 61,8 трлн руб., в 2025 году — 64,2 трлн руб., в 2026 году — 66,8 трлн руб. Финансовая оценка была произведена с учетом общего объема гарантированных сбережений в 345,54 млрд руб.

Согласно оценке Банка России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 млн, их средний размер — 1734 руб. В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады заморозили. Гражданам разрешили снимать со счетов менее 500 руб. в месяц. Когда вклады разморозили, они потеряли прежнюю покупательную способность. По разным подсчетам, в конце 1991 года она составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой.

Подробнее о том, как возникла проблема вкладов и какая компенсация положена гражданам — в материале «Ъ».

Милена Костерева