Компенсации по замороженным советским вкладам: кому и сколько могут заплатить

В Госдуме подготовили несколько вариантов компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. История вопроса и суть новых предложений — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Как возникла проблема вкладов

По подсчетам ЦБ России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 млн, их средний размер — 1734 руб. В январе 1991 года в рамках павловской денежной реформы все вклады заморозили, запретив гражданам снимать со счетов свыше 500 руб. в месяц (реформа названа по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова). Когда вклады разморозили и вкладчики смогли свободно пользоваться своими сбережениями, они потеряли прежнюю покупательную способность. По некоторым оценкам, в конце 1991 года она составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой. Многие вкладчики расценили произошедшие как «ограбление». В июле 2016 года глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что Сбербанк СССР и его вкладчики «ограблены абсолютно не квалифицированной политикой властей в тот период времени».

Как пытались решить проблему

В мае 1995 года президент России Борис Ельцин в качестве компенсации подписал закон «О восстановлении и защите сбережений населения РФ». В нем вклады в Сбербанке до 20 июня 1991 года (в это день Сбербанк СССР стал коммерческой организацией), вклады по договорам личного страхования и государственные ценные бумаги страны до 1 января 1992 года признаны частью государственного долга России. Они названы гарантированными сбережениями и в общей сложности составляли 345,54 млрд советских рублей.

Изначально все долги по сбережениям граждан планировали перевести в ценные бумаги (целевые долговые обязательства, ЦДО) и регулярно индексировать их по стоимости минимальной потребительской корзины. Специально для этого в июле 1996 года приняли закон «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства РФ». С 2003 года Госдума России регулярно замораживает этот закон из-за отсутствия финансирования.

С 1996 года по отдельным группам населения начали выплаты предварительной компенсации, на тот момент — пожилым людям не моложе 1916 года рождения. Позже к ним присоединились инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, родители детей с инвалидностью и погибших военнослужащих. В разные годы коэффициент компенсации составлял от 40% до 3,4% суммы вклада, поэтому некоторые эксперты называли такие выплаты мерами поддержки населения, а не полноценной компенсацией за потерянные сбережения.

В конце 2009 года правительство приняло постановление, которое закрепило трехкратную компенсацию для всех вкладчиков не старше 1945 года рождения и двукратную — для тех, кто родился после 1946 года. Социальный статус вкладчика отныне не имел значения. Но коэффициент возврата остался низким, так как суммы рассчитываются исходя из нарицательной стоимости денег (то есть 100 руб. 1991 года приравнивается к 100 руб. 2023 года). По тогдашним расчетам «Ъ», полный расчет по дореформенным вкладам гарантировала только двадцатикратная компенсация.

Что предлагают сейчас

В сентябре 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий еще раз отложить окончательное решение вопроса о выплате компенсаций — до 2027 года. По подсчетам депутатов, если проект не примут, на расчеты с вкладчиками потребуется 61,8 трлн руб. в 2024-м, 64,2 трлн руб.— в 2025-м, 66,8 трлн руб.— в 2026-м. Согласно проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, доходы России почти вдвое меньше. В 2024-м они составят 35 трлн руб., в 2025-м — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб.

В октябре парламентская рабочая группа предложила несколько решений проблемы, в том числе приостановить проект на неопределенный срок или начать выплаты только с граждан 78 лет и старше. По оценкам члена комитета по финансовому рынку Владимира Сенина, в этой возрастной категории живы около 4 млн пострадавших вкладчиков, а выплаты им потребуют меньших средств — около 7,3 млрд руб.

Как и кому выплачивают компенсации в 2023 году

Вместо полной компенсации возможен частичный возврат средств с советского вклада. В 2023 году порядок выплат определяется тем же постановлением правительства России от 25 декабря 2009 года «О порядке осуществления в 2010–2023 годах компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке РФ». За компенсацией сейчас могут обратиться:

вкладчики до 1991 года рождения;

наследники или оплатившие похороны граждане, если владелец вклада скончался с 2001 по 2023 год и на момент смерти являлся гражданином России.

Выплаты не производятся, если вкладчик не имеет гражданства РФ, компенсация по вкладам ранее полностью выплачена, вклад открыт за пределами нынешней территории России или закрыт до 31 декабря 1991 года.

Заявление на компенсацию вкладчик подает в отделении Сбербанка вместе с двумя документами:

паспорт;

сберегательная книжка или заявление о ее потере (по действующим вкладам).

Если за компенсацией обращается наследник, он предъявляет:

свой паспорт;

свидетельство о смерти вкладчика;

свидетельство о праве на наследство;

подтверждение гражданства вкладчика на момент смерти;

сберегательные книжки (если вклады все еще не закрыты).

Сумма компенсации рассчитывается исходя из даты рождения вкладчика или наследника, года, в котором закрыт вклад, и нарицательной стоимости денег (100 руб. 1991 года приравнивается к 100 руб. 2023 года).

Максимально возможная компенсация — тройной размер от суммы вклада на 20 июня 1991 года. Правило расчетов — простое. Чем старше вкладчик и чем позже он закрыл вклад, тем выше компенсация. Если вкладчик 1961 года рождения держал на книжке 548 руб. (что равнялось средней зарплате за месяц) и закрыл вклад в 1992-м, размер его компенсации составит чуть менее 658 нынешних руб. Если вкладчик все еще не закрыл такой счет, он получит 1096 руб. Заранее размер выплаты можно подсчитать с помощью специального калькулятора на сайте Сбербанка (находится в подвале страницы).