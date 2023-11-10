В Екатеринбурге хотят провести фестиваль к 25-летию фильма «Брат-2»

В Екатеринбурге в 2025 году хотят провести фестиваль, посвященный 25-летию фильма «Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом рассказал в интервью «Ъ-Урал» бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации», директор радиостанции «Наше радио — Екатеринбург» Олег Гененфельд.

«Планируется большой гастролирующий фестиваль. Когда картина вышла на экраны, уже проводился большой фестиваль. Его ведущими были Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. Юбилей фильма планируется отметить масштабно, с использованием современных технологий. Допустим, Бодров на экране будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке. Надеюсь, что я буду этим проектом заниматься в Екатеринбурге»,— рассказал Олег Гененфельд. По его словам, для Екатеринбурга та картина играет особую роль, так как в ней задействовано много уральских музыкальный групп.

Он также рассказал, что группа «Смысловые Галлюцинации» «проснулась знаменитой» после песни «Вечно молодой» после фильма «Брат-2». В этом фильме песня звучит 11 раз.

Напомним, ранее в Москве проходил фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» в Москве и Санкт-Петербурге.

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