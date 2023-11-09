«Любой феномен с течением времени либо превращается в бренд, либо исчезает»

Во время юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, одной из самых посещаемых площадок стал фестиваль «Парк-рок» с участием музыкантов Свердловского рок-клуба (СРК). В интервью «Ъ-Урал» его организатор, бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации», директор радиостанции «Наше радио — Екатеринбург» Олег Гененфельд объяснил необходимость сохранения наследия свердловского рока, рассказал, каким может быть музей, посвященный этому явлению, и какое влияние на уральских музыкантов оказал фильм «Брат-2».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гененфельд на фестивале "Парк-рок"

Фото: Предоставлено Олегом Гененфельдом Олег Гененфельд на фестивале "Парк-рок"

Фото: Предоставлено Олегом Гененфельдом

— Почему вы занимаетесь сохранением наследия свердловского рока?

— Я познакомился с рок-музыкой в 1980-е годы. Мы жили в Североуральске. Тогда просто купить в магазине кассетный магнитофон было невозможно. Это был дефицит. Однажды знакомая продавщица позвонила маме и сказала, что остался витринный экземпляр магнитофона «Весна». Если хочешь, забирай прямо сейчас. По сусекам поскребли, мама пошла и купила его мне. И вот чудо, в нем оставили демонстрационную кассету, на примере которой показывали, как это работает. На одной стороне был «Наутилус Помпилиус», на другой — группа «Кино» с альбомом «Группа крови».

Меня эта музыка ошеломила, она изменила мою жизнь. Я вообще должен был стать шахтером, как все североуральцы. Даже в 1991 году подавал документы в горный институт.

Я стал интересоваться советским роком. С удивлением узнал, что многие из тех групп, которые я обожаю, живут в Свердловске. В школе писал сочинения по стихам свердловских рок-поэтов, реферат по стихам Цоя. В итоге поступил в Уральский государственный университет на филфак.

Свердловский рок оказал огромное влияние на формирование меня как личности. Эти очень важные слова тех невероятных песен тогда, в 80-е, имели особый смысл. Может быть, даже не то значение, которое в них закладывалось авторами, для каждого слушателя — свое.

До момента появления рок-музыки Свердловск в понимании большой страны не был музыкальным городом вообще. Уральский рок стал явлением, которое попало в каждую квартиру Советского Союза.

Я помню, как это произошло. В 1989 году прошел четвертый фестиваль Свердловского рок-клуба. Его снимала телекомпания «ВИД», а потом показала по Первому каналу без анонса — в телепрограмме его не было. И это была бомба. Весь Советский Союз увидел наши группы.

Любой феномен с течением времени либо превращается в бренд, либо исчезает. Я столько всего важного и нужного в свое время получил от этой музыки, этих людей, что всегда считал себя должным отдать этому делу что-то, часть себя. Хотелось бы, чтобы этот феномен превратился в бренд. Наша с Бубой (лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец — «Ъ-Урал») миссия всегда заключалась в поддержке и сохранении творческого наследия.

— В чем это выражается?

— Все начинается с инициативы, а она, как известно, наказывается ответственностью. Первый юбилейный концерт в честь 25-летия Свердловского рок-клуба я организовал в 2011 году на площади 1905 года. Через пять лет мы провели концерт уже в честь 30-летия рок-клуба. Тогда губернатор Евгений Куйвашев пообещал со сцены, что отныне делаем 10 сентября днем уральского рока в Свердловской области. Музыкантам вручили благодарственные письма. Даже Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму. На этом все закончилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2021 году исполнилось 35 лет Свердловскому рок-клубу. Разумеется, я планировал что-то сделать, но была пандемия коронавирусной инфекции. По понятным причинам пришлось все отложить. Можно сказать, что концерт перенесли на 300-летие Екатеринбурга. То есть мы по большому счету отложили юбилей рок-клуба до 2023 года.

Когда я с этой идеей носился — собрать СРК на одной сцене в юбилей Екатеринбурга, мне многие, в том числе журналисты, говорили, слушай, ну эта тема уже себя исчерпала. Она неинтересна, она никому не нужна. Выяснилось, что это не совсем так.

Статистика показала, что в День города самой посещаемой площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — через него прошло 120 тыс. человек. Как минимум 60-70 тыс. человек побывали на фестивале «Парк-рок», где выступили музыканты Свердловского рок-клуба.

Публика всех возрастов: молодые люди, взрослые, школьники. Единение удивительное. Ни одной драки, ни одного скандала. Такое теплое настроение и на мероприятии, и после мероприятия. Большое спасибо Владимиру Шахрину. Во время исполнения последней песни он спокойным голосом всем сказал, пока проигрыш финальной песни играет: все спокойно, без толкучки, расходимся по домам, с улыбками на устах и так далее. Просто всех загипнотизировал. И действительно все очень мирно разошлись. Никаких претензий ни от полиции, ни от службы безопасности парка.

— Помимо концертов как вы участвуете в сохранении наследия свердловского рока?

— Мы уже полтора года занимаемся экскурсиями по истории уральской рок-музыки. На них постоянно приходят семьи, молодые люди. Интересуются, покупают книги, сувениры.

Мы издали три тома произведений Ильи Кормильцева. Это абсолютно некоммерческая история. На открытии памятной доски в честь Ильи Кормильцева на здании университета на улице Куйбышева мы встретились с дизайнером Александром Коротичем, автором обложек альбомов многих рок-групп, большим дизайнером сейчас. Он говорит, кто-то должен этим заняться, ты ведь тоже поэт, может быть тебе это будет интересно.

В школьные годы хлесткие строчки Ильи Кормильцева на меня произвели огромное впечатление, где-то, может, и оказали влияние на формирование личности. Конечно, я понял, что именно я должен сделать книгу.

Задача была не очень простая. Сам Илья умер в 2007 году. Остались родственники, их много, они все являются наследниками. Кто-то живет в России, кто-то в Китае, кто-то в Лондоне. Пришлось со всеми с ними связаться, оговаривать условия, которые всех устраивают. Потом начался сбор информации, сбор денег — их мы собирали через платформу Planeta.

Сначала речь шла об одном томе, но стали подключаться разные люди, которые общались с Ильей. Оказалось, что по стране разбросаны коробки с его рукописями.

Например, нам из Крыма позвонили, сказали, что на чердаке нашли коробку с какими-то бумагами — скорее всего, Ильи Кормильцева, потому он снимал этот дом и жил в нем два месяца.

Есть места, в которые мы не попали, но понимаем, что там что-то есть. Все, что сумели вытащить на белый свет, распределили на три примерно равных тома. Сейчас права у меня уже закончились, переиздать я их не могу, но благодаря городскому управлению культуры этот трехтомник попал во все муниципальные библиотеки, так что издание будет доступно любому желающему.

Параллельно с книгой делали необычный трибьют «Иллюминатор» на стихи Кормильцева — когда есть стихи, а музыки нет. Правда, вышел небольшой казус. Когда мы предоставляли музыкантам список стихов Ильи, на которые нет музыки, туда случайно затесалась песня, которую когда-то исполнял «Наутилус Помпилиус». Этот текст выбрала группа «Чайф» и сделала свою песню. Только потом выяснилось, что песня на эти стихи уже есть.

Много чего еще не сделано. Но на самом деле, если все отпустить и ничего не делать лет десять, то все канет в лету. Останутся только книжки, которые можно будет перечитывать, и альбомы, которые можно переслушивать. Хотя, как известно, все книги спорные, с ними некоторые участники событий категорически не согласны.

Уже больше года мы ведем речь о фильме, о сериале про свердловский рок.

Сериал «Король и Шут» показал, что эта тема может быть интересна и популярна. Его авторы сейчас запускают второй проект про группу «Комбинация».

— Как вы относитесь к переходу Виктора Цоя на Плотинке, который уличные художники к юбилею Екатеринбурга раскрасили по мотивам историй свердловских рок-групп?

— Этот проект делали наши давние друзья и партнеры — организаторы фестиваля уличного искусства «Стенография». Я в этот раз выступил консультантом. Мы с ними несколько месяцев работали над этим проектом. Мне очень нравится, как они элегантно спрятали в этих рисунках какие-то истории, какие-то смыслы. Это очень прикольно, когда тебе это рассказывают, объясняют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Недавно в Екатеринбург приезжали из Москвы представители одного YouTube-канала, которые снимают программы про города. Они попросили провести им экскурсию, посвященную уральской рок-музыке. Конечно, мы пришли в переход на Плотинке. Был вечер, часов 20. Народу было полно, все смотрят, фотографируются. Но без экскурсовода не совсем все понятно. Даже не все экскурсоводы понимают, что там на самом деле изображено. Для наших гостей я пригласил автора этой всей истории Андрея Колоколова. Он провел экскурсию, объяснил, что это за ребусы.

— А почему решили сохранить присутствие Виктора Цоя? Он же ленинградский рокер.

— Виктора Цоя не выбросишь — это грешно. Этот вопрос обсуждался, но было решено его оставить. Переход много лет называли его именем. Поэтому нельзя было его просто взять и вычеркнуть.

На самом деле, есть история о том, как Цой с Майком Науменко приезжали в Свердловск, а Шахрин с Бегуновым (музыканты группы «Чайф» — «Ъ-Урал») ходили на их квартирник. По мотивам квартирника была написана песня «Рок-н-ролл этой ночи».

Об этом нам рассказал сам Владимир Шахрин. По его словам, после каждой своей песни Цой говорил «Я люблю группу "Зоопарк"», а Майк после исполнения своих песен — «Я люблю группу "Кино"». Так родились строчки «Чайфа»: «Один из них сказал, что любит кино, но понял я, что любит он зоопарк». Эта история тоже обыграна в переходе.

— Почему в Екатеринбурге до сих пор нет музея уральского рока?

— Об идее музея говорят все: я, Дмитрий Карасюк, Александр Пантыкин, Евгений Горенбург. Но у каждого свое видение, свое понимание. В 2015 году Дима Карасюк, не без помощи рок-сообщества, сделал большую выставку «Я с головой ныряю в рок-н-ролл» в Музее истории Екатеринбурга. Она простояла почти год, хотя планировали несколько месяцев.

Я считаю, что музеем должен заниматься тот, кто не имеет прямого отношения к Свердловскому рок-клубу, чтобы не было натягивания одеяла на себя. Есть те, кто может делать такие проекты. Мы видели в Москве замечательные выставки, посвященные группам «Кино» и «Король и Шут», в Санкт-Петербурге — Алексею Балабанову. Я знаю людей, которые этим занимались. Мы с ними предварительно говорили о том, чтобы сделать такую экспозицию про Свердловский рок-клуб. Они не против, но нужны очень серьезные бюджеты.

У меня идея такая. Следующий юбилей у нас в 2026 году — будет 40 лет Свердловскому рок-клубу. Думаю, что это будет последняя серьезная дата, когда можно собрать его участников. Будет это концерт или что-то еще — будет видно. За три года многое может измениться.

Можно сделать ряд экспозиций, посвященных рок-группам, в разных локациях. Например, в здании Музея наивного искусства — стенд, посвященный группе «Наутилус Помпилиус», она здесь репетировала. В Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ (бывший радиофак УПИ) — стенд, посвященный «Агате Кристи». В Верхней Пышме в музее УГМК сделать экспозицию про музыкантов группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина и Егора Белкина, в ДК МЖК — про историю группы «Чайф», в Доме офицеров — про «Смысловые Галлюцинации», мы там долгое время репетировали, есть куча интересных историй. В Первоуральске можно выделить место в Инновационном культурном центре, чтобы рассказать о таких людях и группах как Настя Полева, Алексей Могилевский, «Птица Зу», «Курара» и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настя Полева, Олег Гененфельд и Александр Пантыкин

Фото: Предоставлено Олегом Гененфельдом Настя Полева, Олег Гененфельд и Александр Пантыкин

Фото: Предоставлено Олегом Гененфельдом

В итоге получится некое созвездие или, например, «Рок-многоточие» — большой туристический маршрут, который объединит 10-12 конкретных точек, связанных либо с персоналиями, либо с коллективами, либо с явлениями.

— Не слишком ли вы зациклились на прошлом?

— Сохранение прошлого важно для будущего. Это фундамент. Когда фундамент сыпется, то сыпется все здание. Было время, когда мы молодые сами отрицали старое поколение, считали его изжившим себя явлением.

Но со временем приходит житейская мудрость: ты отсюда вырос и обрезать это глупо. Если мы будем сохранять корни, то будет вверху что-то произрастать.

Хотя «Смысловые Галлюцинации» стали последними участниками Свердловского рок-клуба, он уже не оказал никакого практического влияния на судьбу группы. По большому счету «Смысловые Галлюцинации» и Юлия Чичерина — это вторая волна уральского рока. Потом была третья волна — «Сансара», «Курара».

На самом деле есть доля случайности в успехе группы «Смысловые Галлюцинации». Группа проснулась знаменитой после песни «Вечно молодой» из фильма «Брат-2». До премьеры мы даже не знали, что песня туда попадет.

За две недели до премьеры мы получили приглашение на показ. Очень удивились, когда выяснилось, что две наши песни попали в саундтрек — «Вечно молодой» и «Розовые очки».

За несколько месяцев до этого мы общались с Михаилом Козыревым (внесен в реестр иностранных агентов). Предложили ему поставить в эфир «Нашего радио» песню «Вечно молодой». Он несколько дней не отвечал, позвонил и отказал с формулировкой «хука нет».

Потом оказалось, что режиссер фильма «Брат-2» Алексей Балабанов попросил у него кассеты молодняка и сам нас выбрал. Мы с Бубой прилетели на премьеру в «Пушкинский», посмотрели фильм и когда пошли титры, поняли, что это больше, чем мы ожидали.

В фильме «Брат-2» песня «Вечно молодой» звучит 11 раз. Сейчас она — самая узнаваемая песня «Смысловых Галлюцинаций».



При этом нас постоянно путали с «Би-2», чьи песни тоже звучат в фильме. С тех пор у «Смысловых Галлюцинаций» на концертах постоянно просили песню «Большие города», а у «Би-2» до сих пор просят песню «Вечно молодой».

В 2025 году исполнится 25 лет фильму «Брат-2», планируется большой гастролирующий фестиваль. Когда картина вышла на экраны, уже проводился большой фестиваль. Его ведущими были Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. Юбилей фильма планируется отметить масштабно, с использованием современных технологий. Допустим, Бодров на экране будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке. Надеюсь, что я буду этим проектом заниматься в Екатеринбурге.

Для Екатеринбурга «Брат-2» играет особую роль. В нем задействовано много наших людей: и Алексей Балабанов, и «Наутилус», и «Настя», и «Агата Кристи», и «Смысловые Галлюцинации», и Юлия Чичерина.

Интервью подготовили Николай Яблонский и Елена Медведева

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