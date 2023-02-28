Упоминание групп «Би-2» и «Сплин» убрали с афиши фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»

Упоминание рок-групп «Би-2» и «Сплин» убрали с афиши фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», который пройдет 4 марта на площадке Music Media Dome в Москве. На это обратил внимание ТАСС. В компании NCA, которая выступает организатором фестиваля, агентству сообщили, что состав участников мероприятия изменился, но причины этого не назвали.

Из обновленного списка участников следует, что на фестивале, в частности, выступят: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»), Настя Полева, группа «Маша и Медведи». Вести мероприятие будут певица Ирина Салтыкова и Олег Гаркуша из группы «АукцЫон».

Концерты группы «Би-2» начали отменять после случая в Воронеже в конце апреля 2022 года. Тогда декорации для шоу музыкантов были демонтированы, поскольку они, как пояснили участники группы, закрыли плакат «Za президента» с предыдущего мероприятия — в итоге концерт «Би-2» был сорван.

Выступления группы «Сплин» начали отменять после высказывания лидера коллектива Александра Васильева на фестивале «Чернозем» в августе 2022 года: «Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».