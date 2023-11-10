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Коммерсантъ FM
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Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы на 10 марта

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после скандала с отставкой премьер-министра Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции, объявил о роспуске парламента. Господин де Соуза назначил досрочные выборы в стране на 10 марта, сообщает газета Diario de Noticias.

Президент Португалии объявил о досрочных выборах по итогам заседания государственного совета. Марселу Ребелу де Соуза заявил, что принял соответствующее решение «по бесчисленным причинам». В частности, он пояснил, что он хочет внести «большую ясность» и задать «энергичное направление» правительству, «вернув слово народу без драматизации и без опухолей» посредством выборов.

7 ноября премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку, президент ее принял. Господин Кошта уверял, что не совершал никаких противоправных действий и готов сотрудничать со следствием. По данным СМИ, он фигурирует в проводимом Верховным судом расследовании, затрагивающем проекты по добыче лития и «зеленого» водорода. Речь идет о сделке, гарантировавшей компании Lusorecursos разведку на литиевом руднике в Монталегре, несмотря на то, что она не имеет права вести разведывательную деятельность на месторождениях.

Лаура Кеффер

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