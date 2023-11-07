Премьер Португалии ушел с поста из-за заведенного против него дела о коррупции

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку после появления информации о том, что он подозревается в коррупции. Об этом сообщил португальский канал RTP. По словам господина Кошты, он не совершал никаких противоправных действий и готов сотрудничать со следствием. Президент Марселу Ребелу де Соуза принял отставку премьера, сообщает CNN Portugal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонио Кошта

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Антонио Кошта

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 7 ноября, RTP сообщил, что премьер-министр Кошту является объектом расследования Верховного суда, связанного с проектами по добыче лития и «зеленого» водорода. По данным CNN Portugal, несколько фигурантов дела уже задержаны, среди них — глава администрации премьера Витор Эскариа и мэр португальского города Синиш Нуно Маскареньяс, а также гендиректор компании Start Campus Афонсу Салема и директор по правовым вопросам и устойчивому развитию компании Руй Оливейра Невес.

CNN Portugal ранее сообщал, что уголовное расследование связано со сделкой, которая гарантировала компании Lusorecursos разведку на литиевом руднике в Монталегре, несмотря на то, что компания не имеет права вести разведывательную деятельность на месторождениях. По данным телеканала, расследование также рассматривает строительство центра обработки данных в городе Синиш.

Полина Мотызлевская