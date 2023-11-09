Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центробанк связал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки

Объем продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в октябре составил $12,5 млрд. На этом фоне по итогам месяца произошло укрепление рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России (ЦБ) за октябрь (.pdf).

В сентябре объем продаж валютной выручки был меньше на $3,3 млрд. Рост этого показателя, как сказано в материале ЦБ, связан с указом президента об обязательной продаже валютной выручки: он вступил в силу 16 октября. Среднедневной объем продаж во второй половине октября возрос до $717 млн с $388 млн в первой половине месяца, следует из данных ЦБ.

Объем продаж валютной выручки в октябре увеличился и за счет роста цен на нефть в сентябре, считают в Центробанке. Как добавил регулятор, в прошлом месяце продолжился процесс девалютизации — валютные активы банков снизились на $3,2 млрд.

«Укрепление рубля произошло за счет увеличения объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также на фоне повышения ключевой ставки до 15%»,— говорится в сообщении ЦБ.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 2 ноября в Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки. Для юрлиц он составит до одного размера суммы валютной выручки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...