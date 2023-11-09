Центробанк связал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки

Объем продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в октябре составил $12,5 млрд. На этом фоне по итогам месяца произошло укрепление рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России (ЦБ) за октябрь (.pdf).

В сентябре объем продаж валютной выручки был меньше на $3,3 млрд. Рост этого показателя, как сказано в материале ЦБ, связан с указом президента об обязательной продаже валютной выручки: он вступил в силу 16 октября. Среднедневной объем продаж во второй половине октября возрос до $717 млн с $388 млн в первой половине месяца, следует из данных ЦБ.

Объем продаж валютной выручки в октябре увеличился и за счет роста цен на нефть в сентябре, считают в Центробанке. Как добавил регулятор, в прошлом месяце продолжился процесс девалютизации — валютные активы банков снизились на $3,2 млрд.

«Укрепление рубля произошло за счет увеличения объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также на фоне повышения ключевой ставки до 15%»,— говорится в сообщении ЦБ.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 2 ноября в Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки. Для юрлиц он составит до одного размера суммы валютной выручки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».

Петр Бузлаев