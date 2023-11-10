Бюджетно-финансовый комитет городского парламента сегодня, 10 ноября, рассмотрит 20 поправок к проекту городского бюджета на 2024–2026 годы. Среди них одна «комплексная» поправка от губернатора и 19 — от депутатов Законодательного собрания Петербурга. По словам спикера Александра Бельского, в основном речь в поправках идет о дополнительном финансировании «на решение точечных задач в социальной сфере, здравоохранении, образовании и транспортном строительстве». Господин Бельский заверил, что «дискуссия предстоит серьезная, ведь денег никогда не бывает достаточно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Мариинском дворце

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Зал заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Мариинском дворце

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно поправке губернатора, доходы города увеличатся на 11 млрд рублей в сравнении с первым проектом бюджета (до 1,179 трлн), расходы — на 39 млрд, до 1,337 трлн. Дефицит бюджета в следующем году по сравнению с первичным планом вырастет с 129,7 млрд до 157,7 млрд.

Фракция «Яблоко», следуя своей политике, предлагает более чем вдвое урезать резервный фонд городского правительства, деньги из которого идут в том числе на помощь участникам СВО и на восстановление города-побратима Мариуполя. В 2024 году в резерв заложено 50 млрд. Яблочники уверены, что из этой суммы 5 млрд нужно направить на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, 3 млрд — на покупку жилья и предоставление единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья для «очередников», которым не положены льготы, а 2,6 млрд — на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. За счет сокращения резервного фонда, как предполагает фракция, получится на 20 млрд уменьшить сумму государственных внутренних заимствований Петербурга.

Сократить, по мнению «Яблока», нужно и расходы на оформление города к праздникам. А сэкономленные 2 млрд перераспределить на капремонт многоквартирных домов: ремонт и замену лифтов. Еще 30 млн из «праздничных» денег — потратить на субсидии негосударственным театрам.

Воспользоваться деньгами резервного фонда намерена и фракция «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП). Эсеры предлагают вычесть оттуда 3 млрд и направить их на капремонт многоквартирных домов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. В проекте бюджета на капремонт заложено 8,5 млрд.

По данным фракции, на ремонт запланированных объектов только в Центральном районе необходимо 2–2,5 млрд. Эсеры напоминают, что споры вызывает использование взносов жителей всех районов на ремонт только центра Петербурга. Субсидия для Фонда капремонта (НО «ФКР МКД СПб»), по мнению фракции, позволит решить проблемы в центре и начать ремонт в других районах.

Фракция предлагает перенаправить 2,2 млрд на «капитальный ремонт дорог» из статьи «ремонт автомобильных дорог». Пока Смольный на эти цели планирует потратить 11,6 млрд и 2,2 млрд соответственно.

Еще 1 млрд с «ремонта автомобильных дорог» предлагается направить на разработку проектно-сметной документации транспортной развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями перегона Автово — Нарвская в 2024-м. Фракция напоминает, что город планирует начать строительство развязки только в 2029 году. Однако жители МО «Автово» уже сейчас стоят в километровых пробках.

Поправки к проекту готовит и фракция «Единая Россия». Во время первого чтении бюджета ее руководитель Павел Крупник рассказал, что они сделают упор на сферу здравоохранения. Так и вышло. ЕдРо предлагает вложить почти 800 млн в капремонт 12 медицинских стационаров и роддомов, а также 41 здравоохранительного учреждения. Модернизировать фракция хочет три больницы — среди них онкоцентр имени Напалкова, куда необходимо новое оборудование. На него, как рассказал «Ъ-СПб» господин Крупник, необходимо около 310 млн. Еще 400 млн — для больницы Святого Георгия, а около 300 млн — на больницу № 40. Добавить денег единороссы предлагают на оздоровительный отдых для детей и приобретение школьных учебников. На первое может уйти 300 млн. Среди поправок в спортивной сфере — финансирование команды по следж-хоккею, которая участвует в реабилитации участников военных действий на Украине. «Эта поправка очень важна. Мы посчитали, что очень важно адаптировать обратно инвалидов. Как, будучи депутатом, можно не поддерживать спорт?» — заключил Павел Крупник.

От фракции ЛДПР подано две поправки. Одна направлена на выделение средств на капремонт детских и подростковых учреждений. Руководитель фракции Павел Иткин рассказал «Ъ-СПб», что на это планируется выделить от 450 до 470 млн. Также ЛДПР предложит выделить средства на Дом национальностей в Санкт-Петербурге. В настоящий момент особняк Штифтера, в котором располагается Дом, реставрируется. Планируется, что ремонт завершится в 2023 году, а здание сможет принять до 1200 гостей вместо нынешних 250.

Фракция «Новые люди» попросит выделить допсредства на культурно-массовые мероприятия в сфере туризма и спорта, рассказал «Ъ-СПб» руководитель фракции Дмитрий Павлов. Например, 30 млн на проведение фестиваля мотокультуры, а также 150 млн — комитету по физической культуре и спорту. Господин Павлов также отметил, что предложит увеличить расходы на «социалку» Пушкинского района.

От КПРФ подана одна поправка, рассказал глава фракции Роман Кононенко. Коммунисты предлагают выделить 6 млрд на ежемесячную выплату детям войны. Однако на поддержку БФК не надеются. «Нам уже говорят, что поправка технически будет забракована — она имеет технические изъяны, поэтому ее отклонят»,— прокомментировал господин Кононенко.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова