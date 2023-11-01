«В доме есть и другие члены семьи, о которых нужно подумать»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу проект бюджета на 2024–2026 годы. Документ перед парламентом представил губернатор города Александр Беглов. Двухчасовая презентация сопровождалась видеороликами, в которых петербуржцы говорили о том, как похорошел город и какие проблемы их еще волнуют: транспортная доступность, строительство метро, озеленение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цель на следующие три года — вернуться к устойчивому росту доходов, заявил губернатор Александр Беглов. Способствовать этому будет рост экономики, который, по его прогнозам, составит 2,5–3% в год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Цель на следующие три года — вернуться к устойчивому росту доходов, заявил губернатор Александр Беглов. Способствовать этому будет рост экономики, который, по его прогнозам, составит 2,5–3% в год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Беглов начал свое выступление перед парламентом с подведения итогов и похвалы своей эффективной работе, отметив, что собрать триллионный бюджет в условиях «беспрецедентного давления санкций, ухода иностранных компаний и разорванных цепочек поставок сохранить» было «непростой задачей», но город с этим справился. Цель на следующие три года — вернуться к устойчивому росту доходов, заявил господин Беглов. Способствовать этому будет рост экономики, который, по прогнозам Смольного, достигнет 2,5–3% в год.

Доходы Петербурга в 2024 году составят 1,168 трлн рублей. По расчетам Смольного, они у города будут ежегодно прирастать на 7–8% и в 2026 году дойдут до 1,356 трлн рублей. Расходы в 2024 году составят 1,298 трлн рублей. Рост доходов планируют поддерживать и за счет налога на доходы физлиц. По заявлению господина Беглова, в следующем году средняя зарплата петербуржцев превысит 100 тыс. рублей.

Среди основных статей расходов — «детский бюджет» (образование, строительство школ и детских садов и т. д.), социальная политика, транспорт, здравоохранение. В бюджете, по словам губернатора, учтены основные пожелания петербуржцев. Дефицит в следующем году сократится до 129,7 млрд рублей.

Примерно 25% расходной части петербургской казны в 2024 году планируется направить на развитие города. «Расходы бюджета в ближайшие три года составят 3,99 трлн рублей. Запланированный объем средств позволит нам выполнять все социальные обязательства и продолжать развитие. Нельзя все деньги проедать, нужно город развивать. Для этого просто нужно больше зарабатывать»,— заявил губернатор с трибуны. Это же, почти дословно, губернатор говорил и в прошлом году.

На новые объекты метрополитена и на реконструкцию существующих в трехлетнем бюджете предусмотрено 93 млрд рублей, из них 30 млрд — в 2024 году. Правительство планирует заняться развитием Красносельско-Калининской («коричневой») и Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линий. По словам губернатора, медленные темпы развития метро связаны с изношенным оборудованием, которое часто выходит из строя. За два прошедших года на переоснащение предприятия «Метрострой Северной столицы» город уже выделил 11,5 млрд рублей, напомнил градоначальник.

В ближайшие три года в Петербурге планируют построить 40 школ и 52 детских сада. На их оснащение выделено 3,2 млрд рублей, пообещал губернатор.

В следующем году стартует программа ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов, расположенных на Невском проспекте. Программа рассчитана на четыре года и будет завершена к 2027 году. На три года на ремонт предусмотрено 7,5 млрд — это позволит отремонтировать 72 фасада и 62 крыши. Еще 6,4 млрд предусмотрено на ремонт исторических жилых домов.

В следующем году планируют начать строительство Большого Смоленского моста. Сроки начала строительства переносились несколько раз. Последний раз начать хотели в декабре 2023 года. Теперь к концу года планируют получить госэкспертизу, а приступить к работам — только в следующем году.

Законопроект депутаты поддержали почти единогласно. Против выступили только четыре человека: депутаты фракции «Яблоко» и КПРФ. Коммунисты не смогли согласиться с сокращением расходов на медицину на 1,5 млрд рублей.

Фракция «Единая Россия» планирует подавать поправки ко второму чтению бюджета, в первую очередь они будут касаться сферы здравоохранения. Первоочередно единороссов волнует вопрос улучшения жилищных условий городских очередников, обеспечения жильем детей-сирот, а также поддержки детей с расстройством аутистического спектра.

Председатель КПРФ Роман Кононенко был озадачен заложенной на выплату субсидий за услуги ЖКХ льготникам на 2024 год (12 млрд рублей). Ему неясно, как эта сумма покроет расходы при условии увеличения тарифов ЖКХ на 9,8% в июле следующего года. По его словам, соцвыплаты также выглядят сомнительно: их рост несоразмерен росту инфляции.

Руководитель «Справедливой России — За правду» Марина Шишкина отметила, что при росте расходов на содержание дорог на 64% почти вдвое снижаются расходы на их капитальный ремонт. «Уважаемый Александр Дмитриевич, я прекрасно понимаю, что в доме есть любимые дети или любимое дитя, но там есть еще и другие члены семьи, о которых нужно подумать. Горожане вокруг "Лахта-центра" ездят не так часто. ЗСД, ВСМ, развязки у "Лахта-центра", проект "Остров фортов" в Кронштадте получают заметное вливание, а капремонт дорог в этом году будет профинансирован всего на 55% от потребностей»,— закончила выступление госпожа Шишкина.

«Яблочник» Борис Вишневский напомнил о засекреченном резервном фонде и сказал, что 31 октября Александр Беглов в очередной раз не ответил на его вопросы о таких расходах. «Партия "Яблоко" выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров, а представленный проект бюджета предполагает продолжение СВО»,— на этих словах микрофон «яблочника» был отключен спикером ЗакСа за «политические заявления ради своих корыстных целей».

Надежда Ярмула, Полина Пучкова