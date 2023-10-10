Капремонт поднимется в цене

В 2024 году размер взноса на капитальный ремонт в Петербурге вырастет на 4,95%. Рост платежей эксперты связывают с инфляцией и повышением цены на стройматериалы. При этом и они, и представители власти сходятся во мнении, что для выполнения всех работ тарифы нужно повысить в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость работ по капитальному ремонту, которые необходимо выполнить в городе в течение следующих 15 лет, составляет более 1 трлн рублей, рассказали в пресс-службе жилищного комитета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Стоимость работ по капитальному ремонту, которые необходимо выполнить в городе в течение следующих 15 лет, составляет более 1 трлн рублей, рассказали в пресс-службе жилищного комитета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Смольный рассчитал тарифы на капитальный ремонт в следующем году. Соответствующий проект постановления правительства «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2024 году» опубликован на сайте Смольного в разделе «Общественное обсуждение».

Размер платежа зависит от типа дома и варьируется от 12,49 до 13,63 рублей за квадратный метр. Наименьший взнос установлен для жильцов кирпичных домов 1970–1980-х годов постройки, без лифта, и жильцов деревянных домов. В 2023 году оплата по тарифу составляет 11,9 рублей за «квадрат». Больше других заплатят петербуржцы, проживающие в домах дореволюционной постройки и в домах, «построенных после 1980 года, с наружными многослойными и оштукатуренными ограждающими конструкциями». В 2023 году жители таких домов платили 12,99 рублей за квадратный метр. Так, например, человек, проживающий в квартире 50 кв. м в панельной хрущевке 1957–1970-х годов постройки без лифта в месяц заплатит 642 рубля.

В городе сбором средств на капремонт занимается Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга (НО «ФКР МКД СПб», учрежден комитетом по управлению городским имуществом). На собранные деньги производится ремонт подъездов, подвалов, лестниц, лифтов, канализации, реставрация фасадов и так далее. При этом собственники квартир могут хранить собранные средства на специальном счете дома.

Краткосрочный план капремонта многоквартирных жилых домов на 2023–2025 год утвердили в августе 2022 года. За три года за счет взносов от собственников квартир на сумму 47,66 млрд рублей планировалось отремонтировать более 6 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов. В краткосрочном плане 2023 года, по данным пресс-службы Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга (ФКР), значится более 2,5 тыс. видов работ. Более 1650 сейчас завершены или находятся в высокой степени готовности, отмечают в ФКР.

Работы над объектами, которые «не удалось завершить» в 2022 году, продолжаются, рассказали в ФКР. Краткосрочный план 2022 года выполнен на 93%. План 2023 года исполнен более чем на 60%. При этом, как ранее заявлял председатель городского жилищного комитета Олег Зотов, темпы исполнения программы текущего года «примерно в три раза превышают» показатели прошлого года.

Региональная программа капремонта была утверждена в 2014 году на 25 лет. За девять лет, как ранее рассказывал господин Зотов, было выполнено свыше 29 тыс. работ на общую сумму более 130 млрд рублей. При этом, по словам главы комитета, из-за «недостаточности финансирования» существует «достаточно серьезное отставание» от принятой программы: около 21,5 тыс. работ за период с 2014 года выполнены не были.

«Для того чтобы наверстать это отставание, необходимы не только повышение тарифа, но и инвентаризация, и переоценка региональной программы капремонта, которая версталась в очень сжатые сроки. Дополнительно, чтобы увеличить количество выполненных работ, правительство города в 2023 году выделило субсидию в размере 6 млрд рублей, которая направляется на замену лифтового оборудования»,— прокомментировали в пресс-службе ФКР. Планируется, что такую же сумму из городского бюджета выделят в 2024 и в 2025 годах.

Чтобы наверстать отставание от программы, взносы на капремонт необходимо повысить в три раза, до 38 рублей за квадратный метр. Об этом в начале сентября говорил господин Зотов. При этом, по словам чиновника, это «очень большая финансовая нагрузка» на жителей города и «неприемлемое решение в первую очередь для петербуржцев». По этой причине город идет по пути бюджетного софинансирования, подчеркнул он.

Стоимость работ, которые необходимо выполнить в течение следующих 15 лет, составляет более 1 трлн рублей, рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

Повышение тарифов эксперты связывают с инфляцией и изменением стоимости стройматериалов. «Ежегодно в силу разных причин — инфляции, изменения стоимости стройматериалов — все запланированные виды работ, указанные изначально в программе, требуют пересмотра и корректировки по стоимости работ. Если говорить об экономически обоснованном тарифе, то на сегодня он уже составляет более 37 рублей и, конечно, не соответствует фактической плате, которую сегодня жители города производят»,— прокомментировала «Ъ-СПб» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Санкт-Петербурге Алла Бредец.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов причиной повышения размера взносов также называет инфляцию и удорожание строительных материалов. «С одной стороны, объективные причины: инфляция и подорожание стройматериалов, с другой — достаточно давно затянувшаяся болезнь неосвоения средств и срыва программы. Конечно, когда средства не осваиваются, довольно странно, что принимается решение о повышении платежей»,— высказался парламентарий. При этом господин Амосов считает, что собранные деньги должны быть закреплены за каждым отдельным домом, а не собираться в «общий котел» фонда. Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает сократить срок передачи средств из фонда на специальный счет дома, если его жители приняли решение собирать деньги отдельно. «Сейчас Жилищный кодекс позволяет регионам установить для этих целей срок до одного года. Мы предлагали делать это в течение месяца, но нас не поддержали коллеги из парламента. Теперь мы предлагаем сократить срок с года до полугода»,— заключил депутат.

Надежда Ярмула, Анастасия Захарова